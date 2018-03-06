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Денежный рынок: период усреднения завершается, ставки овернайт выросли


Рынки
Максим Коровин
Максим Коровин
старший стратег ВТБ Капитал
 
Стоимость однодневного валютного свопа в понедельник продолжила восстанавливаться.

Как и в пятницу, ставка открылась вблизи отметки 6,0%, после чего двигалась вверх, пока не достигла уровня оффера Банка России. Однако на этот раз возможностью валютного свопа с ЦБ банки не воспользовались (напомним в  пятницу в рамках данного инструмента было привлечено 72 млрд руб.), и к закрытию ставка опустилась до 6,94%. Ее средневзвешенное значение повысилось на 33 бп, до 6,87%. Трехмесячная ставка NDF выросла на 9 бп (до 6,06%), остальные ставки повысились на 2 бп. Ставки кросс-валютных свопов выросли на 1–2 бп, в то время как процентный своп закрылся без изменений. Рублевые ставки однодневного репо под залог ОФЗ повысились в среднем на  20–30 бп, восстановившись до 7,0%. Ставка RUONIA в пятницу снизилась до 7,16% (−22 бп), но вчера, как мы полагаем, росла. К концу периода усреднения резервов, который завершается сегодня, запас свободных резервов в банковской системе составляет, по нашим оценкам, довольно скромные 60 млрд руб. В связи с этим мы полагаем, что повышение спроса на краткосрочную ликвидность могло быть связано с потребностью одного или нескольких банков аккумулировать средства на корсчетах для выполнения регуляторных нормативов.

Тем временем Банк России продолжает стерилизовать избыточную ликвидность через депозитные аукционы тонкой настройки. На вчерашнем аукционе однодневных депозитов регулятор установил лимит в 570 млрд руб. против 350 млрд руб. в пятницу. Объем заявок (893 млрд руб.) превысил предложение в 1,6 раза, а средневзвешенная ставка на аукционе составила 7,39% против 7,42% в пятницу.

Сегодня Банк России проведет регулярный аукцион недельных депозитов, параметры которого будут объявлены утром, а также предложит к размещению купонные облигации с погашением 16 мая на сумму 200 млрд руб.

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