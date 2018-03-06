Восстановление цен на нефть с 63,5 до 65 долл. за барр. по Brent поддержало рынок ОФЗ в понедельник, и после нескольких дней умеренного снижения он перешел в фазу консолидации при разнонаправленной динамике других локальных долговых EM. Кривая доходности по итогам дня практически не сдвинулась с места, закрепившись на уровне 6,15-6,66% на участке срочностью 1-5 лет и 6,89-7,33% на ее остальной части.

Сегодня Росстат, как ожидается, опубликует данные по инфляции в феврале, консенсус-прогноз – 2,2% г/г. С учетом приближения заседания Банка России 23 марта, они потенциально могут склонить баланс рыночных сил в ту или иную сторону. Если же никаких сюрпризов данная статистика не преподнесет, то мы считаем, что рынок ОФЗ продолжит консолидироваться в ожидании новых драйверов. С учетом высокого спроса на последних аукционах, Минфин, вероятно, вновь анонсирует размещение 2 выпусков с фиксированным купоном, пользуясь возможностью занимать наиболее дешево за последние 4 года. Отметим, что даже после недельной коррекции на 8-10 б.п. доходности ОФЗ срочностью от 3 лет все еще находятся на 40-70 б.п. ниже уровней трехмесячной давности, с которых начался очередной виток роста рынка в текущем цикле снижения рублевых ставок.