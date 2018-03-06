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Анатомия российского free float. Что сейчас в портфелях инвесторов?


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Аналитики Sberbank Investment Research
 
Мы продолжаем серию обзоров с подробным анализом российских акций в свободном обращении и структуры позиций инвесторов.

За последние два года "перевес" вложений фондов категории GEM в Россию увеличился вдвое: доля российских активов в этих фондах выросла до 5,4% при весе России в индексе MSCI EM около 3,5%. Сбербанк сместил Магнит со второго места по "перевесу" в категории GEM. При этом объем "недовеса" по Газпрому уменьшился, а по Татнефти - увеличился.

Россия занимает второе место по "перевесу" в категории GEM. Доля российских акций в структуре вложений фондов категории GEM почти на 2% выше веса страны в эталонном индексе, и этот показатель увеличился почти вдвое с 2015 года. Относительные колебания этого показателя обычно отражают временные изменения настроя инвесторов к конкретному рынку, но в целом следует отметить, что сохраняющийся за Россией статус рынка с "перевесом" отражает структурный фактор - отсутствие широкой внутренней базы инвесторов. 

Сбербанк отобрал у Магнита первое место среди российских эмитентов по "перевесу" вложений фондов GEM. Доля Сбербанка в портфелях инвесторов превышает его долю в индексе почти на 10 п. п., и на его акции приходится почти 35% институциональных инвестиций в российские акции. Также Сбербанк занял место бывшего фаворита рынка - Магнита, став вторым по "перевесу" в категории GEM в целом. Магнит утратил прежнее положение из-за снижения котировок его акций в условиях общей слабости потребительского сектора, а также вследствие того, что инвесторы категории GEM активно выходили из его слишком популярных бумаг, большей частью продавая их глобальным фондам.

"Недовес" в Газпроме сократился. Этот эмитент все еще остается аутсайдером в этом отношении, но так как его доля в индексе сократилась, отставание уменьшилось с 13 до 9 п. п.

Татнефть - второе место с конца после Газпрома. Активные инвесторы почти не вкладывались в ее акции, когда они существенно опережали рынок. Мы считаем, что MSCI переоценивает реальный объем акций в свободном обращении приблизительно на 75%, из-за чего инвесторы, отслеживающие соответствующие индексы, вынуждены держать необоснованно заниженные позиции в этой бумаге, а примерно 40% фактического объема акций компании в свободном обращении находится в собственности пассивных инвесторов. Похожая ситуация сложилась в акциях Транснефти, "недовес" по которой скорректировался только после того, как MSCI понизила коэффициент free-float до более реалистичного уровня, говорится в обзоре Sberbank Investment Research.


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