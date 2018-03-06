Почему потребление в РФ будет и далее расти быстрее ВВП

Мы полагаем, что в ближайшие годы оно и далее будет расти примерно на 1-2 п. п. быстрее, чем ВВП. Этому будут способствовать восстановление реального располагаемого дохода и сглаживание неравенства.

Зарплаты: главная составляющая доходов населения. Доля зарплат (учитывая и официальные, и неофициальные) в доходах населения в 2017 году составила 65%; на втором месте - социальные трансферты (20%).

Демографическая ситуация будет способствовать росту зарплат. Число россиян трудоспособного возраста продолжит сокращаться. В структуре рабочей силы их будут заменять те, кто находится за пределами трудоспособного возраста, а также мигранты. Еще одна тенденция заключается в том, что рабочая сила становится более квалифицированной и образованной. Так как спрос на трудовые ресурсы по-прежнему велик, темпы роста зарплат, видимо, останутся высокими.

Неравенство доходов постепенно сглаживается. Коэффициент Джини в России в 2007 году достиг 42,2% и с тех пор незначительно снизился (в прошлом году - до 41,2%). Важным фактором, способствующим этому, является уменьшение неравенства в заработной плате на фоне падения безработицы. В ближайшие годы, как ожидается, политика государства должна привести к сокращению бедности - путем стимулирования роста доходов 20% наиболее малообеспеченных россиян. Так как беднейшие слои населения имеют самую низкую норму сбережений, они тратят любые дополнительные доходы почти исключительно на увеличение потребления, тем самым способствуя его росту, говорится в обзоре стратегов Sberbank Investment Research.



