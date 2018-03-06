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Неожиданное сокращение интервенций Минфина поддержит рубль в марте


Рынки / Валюта
Силуэт
Юрий Попов
стратег Sberbank Investment Research
 
Минфин решил сократить объем валютных интервенций в марте сильнее, чем ожидалось. Это благоприятный фактор для рубля, подтверждающий наш прогноз обменного курса на конец квартала (55 руб. за доллар США), если не ухудшится восприятие риска.

Вчера Министерство финансов РФ объявило объем валютных интервенций на период с 7 марта по 5 апреля. Он составит 192,5 млрд. руб. ($3,5 млрд.), что на 57,5 млрд. руб. меньше, чем мы ожидали. Таким образом, интервенции сократятся более чем на 100 млрд. руб. по сравнению с рекордно высоким значением текущего периода. В результате дневной объем покупки валюты упадет с нынешних $276 млн. до $172 млн., чему также способствует календарный фактор (20 торговых дней вместо 19). 

При этом оценка дополнительных нефтегазовых доходов в марте, представленная министерством (238 млрд. руб.) не сильно отличалась от наших расчетов. Причиной более значительного сокращения интервенций (их объем имеет две составляющих: оценка дополнительных нефтегазовых доходов за предстоящий месяц и разница между фактическими доходами и оценкой предыдущего месяца) является разрыв между фактическими нефтегазовыми доходами за февраль и их оценкой - в реальности они оказались на 45,4 млрд. руб. меньше, что обусловлено "более низким объемом экспорта нефти, газа и нефтепродуктов по сравнению с прогнозными значениями".

Это довольно странно, если учесть, что в конце февраля поставки газа Газпромом в Европу били рекорды на фоне холодов. Похоже, что либо Минфин завысил прогнозные данные, либо падение прежде всего коснулось нефтепродуктов (по которым, в отличие от газа и нефти, статистика за февраль еще не опубликована). В целом, судя по опыту прошлого года, у Минфина есть тенденция к завышению ожидаемых нефтегазовых

В любом случае менее масштабные, чем ожидалось, валютные интервенции в марте поддержат рубль. Между тем продажи иностранной валюты экспортерами возрастут, т. к., по нашим оценкам, до 28 марта им предстоит выплатить около 650 млрд. руб. в виде налога на прибыль (включая годовые выплаты за 2017 год). Если глобальное восприятие рискованных активов сильно не ухудшится, наш целевой курс USD/RUB на конец 1К18 в 55 будет оставаться достижимым. 

Мы ожидаем увеличения валютных интервенций в апреле до $4,4 млрд. ($210 млн. в день), но все равно они будут меньше, чем в феврале, считает стратег Sberbank Investment Research Юрий Попов.


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