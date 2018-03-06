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"Детский мир": опасения по поводу дальнейших операционных показателей из-за снижения уровня рождаемости


Рынки
Силуэт
Александра Мельникова
аналитик Альфа-банка
 
"Детский мир" (ПО РЫНКУ, 90 руб./акцию) вчера представил финансовые результаты за 4К17 и 2017 г. и провел телефонную конференцию.

Выручка. Выручка за 4К17 выросла на 20% г/г до 30,4 млрд руб. В итоге выручка за 2017 г. подскочила на 22% г/г до 97,0 млрд руб. Опубликованные показатели выручки соответствуют тем цифрам, которые Детский мир представил в опубликованных ранее операционных результатах, и следовательно нашей оценке и консенсус-прогнозу рынка.   

Рентабельность. Валовая прибыль за 4К17 выросла на 19% г/г до 10,8 млрд руб. при валовой рентабельности 35,4% (что на 0,3 п. п. ниже г/г). В итоге валовая прибыль за 2017 г. выросла на 21% г/г до 32,8 млрд руб. при валовой рентабельности 33,8% (что на 0,3 п. п. ниже г/г). Небольшое снижение валовой рентабельности в 4К17 и 2017 г. было вызвано инвестициями в цены с целью поддержания лидерства в трафике и роста LfL-продаж. 

Общие, административные и коммерческие расходы в процентном отношении к выручке снизились на 0,5 п. п. г/г в 4К17; в итоге за год они снизились на 0,9 п. п. г/г, указывая на то, что компания успешно реализует стратегию по контролю над затратами. В итоге скорректированная EBITDA за 4К17 подскочила на 23% г/г до 4,3 млрд руб. при рентабельности 14,1% (что на 0,35 п. п. выше г/г). Скорректированная EBITDA за 2017 г. составила 10,7 млрд руб., что на 30% выше г/г и соответствует рентабельности EBITDA 2017 г. в 11,0%, что на 0,7 п. п. выше г/г. Окончательная оценка скорректированной EBITDA оказалась выше, чем в представленных ранее операционных результатах, и превосходит консенсус-прогноз рынка. Чистая прибыль за 4К17 выросла на 18,6% г/г до 2,5 млрд руб., составив 4,8 млрд руб. по итогам 2017 г. (+ 27% выше г/г). 

Компания планирует установить коэффициент дивидендных выплат на уровне 100% чистой прибыли; в итоге дивидендная доходность составит примерно 7%. 

Итоги телефонной конференции и повышение прогноза. Как ожидает компании, рост Lfl-продаж в 2018 г. составит менее 10% (это выше, чем по рынку в целом) из-за увеличения количества чеков. Cкорректированная рентабельность по EBITDA сохранится двузначной в среднесрочной перспективе. 

Влияние на акции. На наш взгляд, компания представила сильный показатель EBITDA. Однако у рынка есть определенные опасения по поводу дальнейших операционных показателей из-за снижения уровня рождаемости, сильной онлайн конкуренции, которая оставляет мало возможностей для повышения цен, подтверждая нашу среднесрочную рекомендацию ПО РЫНКУ.

Таблица
Таблица

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