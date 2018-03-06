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ФАС проверит экспорт бензина на предмет нарушения антимонопольного законодательства


Рынки
Силуэты
Аналитики ВТБ Капитал
 
Федеральная антимонопольная служба планирует выяснить, не противоречит ли недавний рост экспорта бензина положениям антимонопольного законодательства в части, регулирующей рынок моторного топлива.

По данным Коммерсанта, за период с начала текущего года экспорт бензина вырос в годовом сопоставлении на 41%.

По нашим расчетам, в январе–феврале 2018 г. цена бензина на внутреннем рынке была ниже экспортной цены в среднем на 80 долл./т, а на данный момент остается ниже примерно на 20 долл./т. Причиной этого стали сравнительно низкие темпы роста розничных и оптовых цен, январское повышение акциза на бензин (+19 долл./т) и рост цен на нефтепродукты за рубежом. 

По нашим оценкам, маржа переработки среднего российского НПЗ в январе-феврале существенно снизилась по сравнению с аналогичным периодом 2017 г., в абсолютном выражении сократившись с +13 долл./т до −8 долл./т. Такая динамика может негативно отразиться на финансовых результатах производителей за 1к18 и размере их дивидендов.

Ранее мы писали о том, что способность российских нефтяных компаний закладывать рост акцизов в цены для конечных потребителей, а также в принципе повышать цены на моторное топливо ограничена ввиду социальной значимости такой продукции. Данный аспект вкупе с повышенным вниманием со стороны ФАС к распределению продаж топлива между внутренним и экспортным рынками может оказать существенное давление на рентабельность перерабатывающих операций российских компаний.

По этим соображениям мы расцениваем данную новость как негативную с точки зрения инвестиционной привлекательности сектора и особенно компаний с высокой долей переработки.

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