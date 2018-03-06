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В 2018 году объем инвестиций в основные средства в РФ вырастет на 6,3%


Рынки
Владимир Тихомиров
Владимир Тихомиров
главный экономист ФГ БКС
 
Рост инвестиций в основные средства после четырех лет снижения – позитивное событие.

Мы ожидаем, что в дальнейшем инвестиции станут ключевым драйвером экономического роста, что согласуется с недавно объявленными планами Кремля существенно увеличить объемы строительства инфраструктуры и жилья.

Инвестиции в основные средства в 2017 г. в России выросли на 4.4% г/г, сообщил вчера Росстат. Данные отразили годовой рост впервые за последние 5 лет. Квартальная динамика инвестиций указывает на существенное ускорение в конце 2017 г.: в 4К17 инвестиции увеличились на 6.4% г/г после роста на 2.2% в 3К17 и 5% во 2К17.

Наибольший рост инвестиций в 2017 г. был отмечен в добывающей промышленности (доля от общих инвестиций – 25%), транспорте (18% и 10.2% – строительство трубопроводов) и обрабатывающем секторе (16%). На частный сектор пришлось около 48% совокупных инвестиций в основные средства, 21% – государство (федеральный и муниципальные бюджеты), 11% – совместные предприятия и 8% – иностранные компании. Большая часть инвестиций была профинансирована за счет собственных средств компаний (52%), бюджета (16%) и банковских кредитов (11%).

Мы считаем, что позитивная динамика в части инвестиций в прошлом году была связана главным образом с увеличением госрасходов (включая траты на оборонную промышленность и реализацию национальных проектов – мост в Крым, стадионы для ЧМ-2018), а также с прокладкой новых трубопроводов для экспорта российских нефти и газа. Тем не менее, учитывая планы Кремля увеличивать расходы на инфраструктуру и падающие ставки кредитования для корпоративных заемщиков и по ипотечным кредитам, мы ожидаем, что рост инвестиций в этом и последующих годах продолжится. По нашим оценкам, в 2018 г. и 2019 г. объемы инвестиций в основные средства в России вырастут на 6.3% г/г и 7.8% соответственно.

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