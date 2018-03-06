Война войной, а подешевевшие акции надо покупать

Да, возможно участники рынка до конца еще не могут понять всю глубину последствий от действий Трампа, но, по крайней мере, в ходе вчерашних торгов это не помешало им «наплевать» на все страхи и вновь приступить к активным покупкам.

Торги хоть и начались с падения, но красным цветом котировки были окрашены совершенно непродолжительное время. Уже через 1,5 часа после начала торгов начались осторожные покупки, которые шли по нарастающей до самого конца основной торговой сессии. И завершились торги уже под «бурные аплодисменты» быков фактически на максимумах дня. В итоге все индексы уверенно прибавили от 1% и более, таким образом не оставив камня на камне от всех страхов, которые буквально обволакивали плотной пеленой весь рынок. Ура!

Лучше всех чувствовали себя компании коммунального сектора и электроэнергетики, прибавившие в среднем 1,6%. Но оно и понятно, поскольку именно этот сектор в последние дни был в ряду отстающих. Причем, что интересно, рост в коммунальном секторе наблюдался фактически по всем акциям - очень ровный и сильный без возможности выделить кого-либо особо. А вот в технологическом секторе также на фоне всеобщего роста (в среднем акции сектора выросли на 1%) был безусловный и однозначный лидер - это акции Micron Technology (MU, +5,95%). Акции ведущего производителя микрочипов, дойдя до очень мощного сопротивления в районе $50 легко прошли этот уровень, даже не заметив его, и устремились ввысь к новым высотам. К каким конкретно - пока сказать трудно. Но скорее всего акции Micron нацелились сейчас на уровень в $60. Последний раз такие цены по этим акциям были в период доткомов в далеком уже 2000 году.

Также судя по всему шикарнейше чувствуют себя сейчас акции Netflix (NFLX, +4,63%). Только за последние два дня эти акции выросли более чем на 10%. Вчерашний рост почти на 5% многие эксперты объясняют во-первых тем, что компания Netflix получила накануне Оскара за лучший короткометражный документальный фильм, и, во-вторых, инвесткомпании Macquarie and UBS пересмотрели свои target price по этим акциям в сторону повышения до уровней 330 и 345 долларов с отметок в 276 и 290 долларов соответственно.

Ну и наконец еще одна радостная весть. Акции General Electric вчера после выхода прогноза по этим акциям от Nicholas Heymann - аналитика из William Blair, вдруг перестали падать и показали достаточно существенный рост, превысивший 2%. Можно быть это действительно конец многомесячного понижательного тренда в этой многострадальной компании?

Ожидания рынка 6 марта

После введения президентом Трампом импортных пошлин и последующего «заигрывания» с Канадой рынок немного успокоился и приободрился. Это ощущалось вовсю уже в ходе вчерашних торгов и еще в большей степени ощущается сегодня. И азиатские, и европейские рынки сегодня просто-таки «визжат и плачут» от восторга. Конечно, в Азии как всегда реакция более бурная, и там торги на всех биржах прошли с таким энтузиазмом, что все индексы дружно прибавили по 2%. На европейских рынках оптимизма конечно поменьше, но все равно рост более чем на 1% - это достойных ответ вчерашним страхам.

Поскольку день сегодня должен быть достаточно спокойным - по макроданным кроме статистики по фабричным заказам ничего нет, так же как нет ничего существенного и интересного на фронте выходящей квартальной отчетности. Так что торговля будет сегодня вестись на вчерашних идеях, и поскольку они были позитивны, то и сегодня можно ожидать продолжения вчерашних повышательных трендов. Может быть, конечно, не столь быстрыми темпами, но все же «свои» полпроцента индексы должны прибавить. При этом рост с большой вероятностью вновь будет наблюдаться по всему спектру бумаг с попытками выноса наверх отдельных относительно недооценных акций.

В рамках сегодняшних торгов стоит особое внимание обратить на акции Broadcom (AVGO) и Qualcomm (QCOM), где продолжает разворачиваться мыльная опера с попыткой поглощения первой вторую. Сегодня должно было состояться общее собрание акционеров компании Qualcomm. Однако оно не состоится, и решением Комитета по иностранным инвестициям США (CFIUS) перенесено на 5 апреля 2018 года. Это решение на руку противникам поглощения и поэтому скорее всего акции QCOM будут расти, а AVGO напротив - падать.