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Росстат показал разные способы расчета доходов


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Росстат показал разные способы расчета доходов…

Росстат опубликовал данные по доходам населения с включением и без включения единовременной выплаты пенсионерам, как и обещал ранее. С учетом этой выплаты реальные располагаемые доходы населения сократились на 7% г./г., а пенсии - на гораздо большую величину (почти на 30%). Без учета выплаты в реальном выражении доходы населения не изменились (0% г./г.), а пенсии выросли на 4,9%.

Мы полагаем, что ни одна из этих цифр не отражает полную картину: включение всей выплаты в январе искажает текущие цифры за счет эффекта базы, однако ее полное исключение, наоборот, завышает текущие темпы - из-за более низкого эффекта базы. На наш взгляд, одним из способов решения этой проблемы является учет, например, 1/12 выплаты: тогда, по нашим оценкам, реальные доходы в январе 2018 г. сократились бы на 0,5% г./г. - что в целом близко к динамике предыдущих месяцев. Так или иначе, ситуация с реальными доходами остается пока сдержанной, без признаков уверенного восстановления. В перспективе небольшую поддержку доходам может оказать предвыборная мера об уравнивании МРОТ и прожиточного минимума (начнет действовать с 1 мая), а также восстановление в сегменте скрытых доходов населения.

… а также опубликовал динамику инвестиций в основной капитал за 2017 г

В целом за год рост инвестиций в реальном выражении составил 4,4% г./г., при этом в 4 кв. 2017 г. капиталовложения увеличились на 6,4% г./г., т.е. почти на столько же, сколько во 2 кв. 2017 г. По-прежнему активным ростом инвестиции обязаны нефтегазовому сектору (добыча, нефтепереработка, транспортировка - их вложения повысились более чем на 10% г./г. в 4 кв.) и бюджету (6% г./г. в реальном выражении). В конце прошлого года ускорились и инвестиции машиностроительного сектора - как мы писали ранее, это можно связать с увеличением оборонных расходов (военная продукция занимает в секторе заметную долю). Впрочем, важно отметить, что в 4 кв. ускорились и частные инвестиции - например, в металлургии (добыча + обработка) они выросли почти на 20% в реальном выражении, благодаря чему капвложения этого сектора за год смогли значительно сократить падение.

Мы полагаем, что инвестиции госсектора и госкомпаний останутся основным фактором роста капитальных вложений в перспективе. В частности, их ускорение может быть поддержано как ранее анонсированными В. Путиным увеличением расходов на инфраструктуру, образование и здравоохранение, так и планами по финансированию оборонно-промышленного комплекса.

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