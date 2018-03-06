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Перспектива мировой торговой войны замаячила на горизонте


Рынки
Силуэты
Аналитики Райффайзенбанка
 
Темой первого плана продолжает оставаться возможность введения импортных пошли США на сталь и алюминий (список конкретной продукции еще не опубликован), при этом, согласно заявлениям представителя Управления по торговле и производственной политике Белого дома, никаких страновых индивидуальных исключений сделано не будет.

По сообщениям СМИ, ЕС (в контакте с Японией, Канадой, Бразилией и Турцией) также подготовил список товаров, импортируемых из США, на которые предполагается ввести пошлины в качестве ответной меры, помимо стали и алюминия в него входят сельскохозяйственный товары, а также виски, джинсы, мотоциклы Харлей-Дэвидсон, апельсиновый сок.

Однако учитывая, что США имеют торговый дефицит со всеми своими крупными торговыми партнерами, даже в случае (разумных) ответных мер со стороны стран-партнеров экономика США, по-видимому, окажется в выигрыше, по крайней мере, в отношении торгового баланса (стоит отметить, что большая часть продукции производится американскими компаниями за пределами США, в том числе непосредственно на территории рынков сбыта).

Кроме того, на ответные меры США могут расширить свой список и внести туда еще некоторые машины и оборудование, чтобы снизить конкуренцию производителям на территории США. По-видимому, Д. Трамп действует в рамках общей предвыборной повестки "America first".

Значение индекса ISM Non-Mfg за февраль оказалось выше консенсус-прогноза, свидетельствуя о продолжающемся улучшении в необрабатывающих отраслях США. На этом фоне американский рынок акций прибавил еще 1,1% (+3,1% за последние два торговых дня), однако с технической точки зрения движение остается внутри сужающегося "медвежьего" канала (который указывает на вероятную коррекцию вниз в апреле-мае).

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