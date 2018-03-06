Рост на фондовом рынке поддержал нефтяные котировки на фоне туманных планов "торговых войн"

После отступления до отметки $64,15 практически к началу торгов в Нью-Йорке рынок нефти начал расти вслед за повышением индексов S&P 500 and the Dow Jones Industrial Average. Позитивный настрой на фондовом рынке был связан с тем, что участники торгов стали сомневаться в том, что Дональд Трамп на самом деле намерен ввести пошлины на импорт алюминия и стали в США: в последние дни значительное давление на него оказывают такие союзники в сфере внешней торговли, как Канада и Мексика, а также руководители многих компаний. Вчера президент США заявил, что вряд ли его инициатива приведет к торговой войне с этими странами, а также сообщил в Twitter, что для Канады и Мексики могут сделать исключение, если они согласуют "новую и справедливую" версию Североамериканского соглашения о свободной торговле (НАФТА).

Давление на котировки также оказали сообщения о возобновлении добычи на ливийском месторождении El Sharara объемом 0,34 млн. барр./сут после краткосрочного перебоя. Как ожидается, уже сегодня добыча восстановится до 0,3 млн. барр./сут, и проблема будет решена достаточно быстро для того, чтобы не объявлять форс-мажор для погрузок в экспортном терминале Zawiya. Цена Брент вчера зафиксировалась на отметке $65,54/барр., что на $1,17 выше итоговых уровней пятницы. Сегодня утром котировки Брент получили поддержку благодаря ослаблению доллара и приблизились к отметке $66/барр., когда пара EUR/USD пробила уровень 1,235.

МЭА представило пятилетний прогноз по рынку нефти на конференции CERAWeek; участники рынка ждут данных по товарным запасам в США. В последнем среднесрочном отчете Международное энергетическое агентство значительно повысило предыдущий прогноз по годовому росту добычи в США: теперь она, предположительно, увеличится на 1,5 млн. барр./сут в 2018 году, на 1 млн. барр./сут - в 2019 и на 0,5 млн. барр./сут - в 2020. До конца 2023 года совокупный рост добычи оценивается в объеме 3,7 млн. барр./сут, что соответствует в среднем 0,74 млн барр./сут за год, тогда как спрос за тот же период будет повышаться на 1,2 млн. барр./сут за год (такая же оценка содержалась и в прошлогоднем отчете). Повышение прогнозов по добыче стран вне ОПЕК и сохранение без изменений оценки спроса фактически означает, что у ОПЕК останется меньше возможностей по ребалансировке поставок на мировой рынок, в 2017 году они достигли 32,8 млн. барр./сут, в 2018 для поддержания равновесия на рынке они должны составить 32,3 млн. барр./сут, а в 2019 - 31,8 млн. барр./сут. После 2020 года по мере замедления роста добычи в США у ОПЕК появится больше шансов нарастить добычу - до 34,1 млн. барр./сут в 2023 году.

На этой неделе в центре внимания инвесторов будет энергетическая конференция CERAWeek в Хьюстоне, на которой выступят ведущие представители нефтяной отрасли. В ночь на вторник генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо отметил, что в последнее время спрос растет не слишком быстро, и что, по его мнению, сотрудничество ОПЕК и союзников в будущем выйдет на новый уровень. Он также сообщил, что на запланированной встрече картеля и сланцевых производителей будут обсуждаться не только цены или сокращение добычи. ОПЕК также хотел бы составить представление о технологиях, применяемых сланцевыми производителями, и о том, как это позволяет повысить эффективность добычи.

Вскоре выйдет еженедельная статистика по товарным запасам нефти в США, и участники рынка уже готовы учитывать соответствующие ожидания в своих котировках. В ночь на среду (00:30 мск) будут опубликованы данные Американского института нефти (API) за неделю к 2 марта, а завтра (18:30 мск) свои оценки представит Управление энергетической информации США (EIA). Последний консенсус-прогноз Bloomberg предполагает, что товарные запасы углеводородного сырья за неделю увеличились на 2,5 млн. барр., бензина - на 1,75 млн. барр., а запасы дистиллятов сократились на 0,75 млн. барр. Данные EIA за предыдущую неделю имели негативное значение для нефтяного рынка - по этим данным, товарные запасы нефти выросли на 3,0 млн. барр. (до 423,5 млн. барр.). В результате баррель Брент подешевел на $2,0 - до $64,5.

Сегодня котировки Брент, по нашему мнению, удержатся в боковом тренде - в диапазоне $65-66 за баррель; на них будет влиять настрой фондовых рынков, а также негативные прогнозы по товарным запасам нефти в США и ожидания, связанные с повышением оценок сланцевой добычи в ежемесячном обзоре EIA, который должен выйти завтра, в 20:00 мск, говорится в обзоре Михаила Шейбе из Sberbank Investment Research.