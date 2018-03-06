"Торговые войны" подогрели интерес к золоту

Вчера спикер палаты представителей Пол Райан призвал президента пересмотреть тарифы. Сам Трамп написал в твиттере, что Канада и Мексика могут избежать предложенных им тарифов, если они пойдут на уступки в переговорах по Соглашению о свободной торговле в Северной Америке (NAFTA).

На этом негативном новостном фоне возобновился интерес к золоту, котировки которого после выходных торгов сохраняют позитивный настрой, на фоне которого его котировки протестировали сопротивление в районе 1327 долларов за унцию. Здесь была отмечена фиксация прибыли, приведшая к снижению котировок до поддержки 1318. Тем временем с начала года масштаб колебаний цен на золото впечатляет – максимум составил $1365,40, который зафиксирован 25 января, февраль оказался волатильным и увел котировки на драгметалл к минимуму на отметке $1309. Основным фундаментальным катализатором, формирующим тренд по золоту, остается поведение доллара США. На волне последнего укрепления «американца» золото и просело к минимумам года. Доллар поддерживается рыночными ожиданиями относительно способности Федрезерва повысить процентную ставку в этом году не три, а четыре раза. По крайней мере, такие вводы можно сделать из текста выступления нового главы ФРС Джерома Пауэлла перед Конгрессом США.

Тем временем техническая картина золота 6 марта показывает, что цена закрепилась обратно ниже мувинга, однако развить нисходящее движение не смогла. Старший канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящей тенденции в долгосрочном плане.

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В случае продолжения коррекции по золоту после пробоя $1325 откроется путь к отметке $1345. При этом долгосрочная перспектива для драгоценного металла по-прежнему позитивна.

В течение последних 5-6 лет инвестиции в золото были бесперспективными, т.к. оно находилось в долгосрочном нисходящем тренде, но в последнее время золото показало несколько впечатляющих результатов. В особенности в секторе акций производителей металла, некоторые из которых выросли более чем в 2 раза за последние годы.

Исходя из всего сказанного, цены на драгметалл достигнут уровней 1370-1380 долл за унцию к концу второго полугодия. Однако цены смогут пробить диапазон $1400 только с начала 2019 года, когда на мировом рынке будет просматриваться дефицит предложения золота. Такое положение дел может спровоцировать стремительный рост золота.