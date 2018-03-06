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Долговая нагрузка "Норникеля" растет вместе с риском запуска "рулетки"


Рынки
Георгий Ващенко
Георгий Ващенко
начальник управления ИК "Фридом Финанс"
 
Несмотря на хорошую конъюнктуру рынка никеля во 2П2017 г., ГМК отчитался хуже прогнозов по выручке, прибыли и EBITDA.

Мы ожидали продажи $9,3 млрд, EBITDA $4,4 млрд, и прибыль около $2,3 млрд. Впрочем, по расчетам компании, цена на никель в 2017 г. оказалась всего на 8% выше, чем годом ранее.

Негативная реакция инвесторов связана с ростом долговой нагрузки до 2,1х EBITDA, что вызвано увеличением капзатрат и изменениями в оборотном капитале. Рост долговой нагрузки напрямую сказывается на дивидендах. В соответствии с ориентирами Норникеля, долговая нагрузка 1,8х EBITDA (нынешний уровень для расчета дивидендов) - является предельным, когда на дивиденд может пойти 60% от показателя EBITDA. В текущих условиях это около 878 руб. на акцию суммарного дивиденда по итогам 2017 года. Хорошая доходность для акционеров (около 7,5%). Но в связи с ростом долговой нагрузки до предельной, после чего дивиденд сокращается, растет риск обострения конфликта акционеров и запуска так называемой "рулетки". 

Прогноз по динамике цен и спроса на металлы у ГМК сдержанный. В частности, дефицит никеля на рынке почти исчезнет. Это, на мой взгляд, неприятная новость для акционеров. Это может означать рост вероятности сокращения дивидендов из-за риска роста долговой нагрузки. Я полагаю, что бумаги ГМК в ближайшие дни сохранят высокую волатильность, и в марте будут торговаться в широком боковом коридоре 10500-12000.

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