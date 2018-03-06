Слухи по Ripple не подтвердились

Позднее биржа опровергла слухи через заявление, размещенное на своей официальной странице в социальной сети Twitter, что никаких новых активов в ближайшее время она добавлять не собирается.

Точно такие же слухи по Ripple запускались на рынок два месяца назад, 5 января 2018 года. Тогда компания тоже опровергла слухи и заявила, что у них за выбор актива и добавление его на биржу отвечает внутренний комитет экспертов, которым запрещено заниматься трейдингом.

Эти эксперты не торопятся добавлять новые активы из-за слабой защиты конфиденциальной информации. Дело в том, что против Coinbase подано два коллективных иска — за инсайдерскую торговлю при листинге Bitcoin Cash и за нарушение закона о невостребованном имуществе.

Coinbase обвиняется в искусственном завышении цены Bitcoin Cash посредством трейдинга на основе инсайдерской информации. В конце прошлого года, 20 декабря, при добавлении BCH на бирже курс криптовалюты подскочил до $4290. Стремительный рост котировок на Coinbase вызвал ралли на других биржах в парах с BCH. На Bitfinex курс BCH/USD вырос на 120%, с $1747 до $4104.

Первый иск связан с переводом монет и кошельками клиентов. Второй – с получением выгоды сотрудниками Coinbase от инсайдерской информации по добавлению в листинг Bitcoin Cash. Вот они сейчас и не спешат добавлять новые активы.

На момент написания обзора Ripple на Bitfinex стоит $0,9245. Из-за опровержения слухов и ослабления биткоина монета полностью растеряла все заработанные очки за понедельник. Нисходящая коррекция составила 85,4% от роста с $0,88012 до $1,086. Для вторника ключевая поддержка находится в районе $0,8720. Сегодня к американскому доллару дешевеют все топовые альткоины и биткоин. Если уровень $0,85 не устоит, продавцы двинутся к трендовой линии на отметке $0,72.

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