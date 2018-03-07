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Нефть остается между "быками" и "медведями"


Рынки
Анна Бодрова
Анна Бодрова
старший аналитик компании "Альпари"
 
Цены на нефть утром в среду снижаются, двигаясь в рамках коррекции после эмоционально перегруженного вечера вторника.

Баррель североморского сорта Brent падает на 0,7% и стоит $65,31, бочка WTI снижается на те же 0,7% и торгуется по $62,14. 

Обновленные данные Американского института нефти показали, что запасы нефти за неделю ко 2 марта выросли сразу на 5,66 млн баррелей при прогнозе повышения на 2,5-2,7 млн барреля. В то же время как запасы бензина упали на 4,54 млн баррелей. Запасы дистиллятов, в свою очередь, увеличились на 1,49 млн баррелей. Импорт черного золота составил за неделю 7,83 млн баррелей в сутки (+0,8 млн баррелей ежедневно). 

Данные вышли неоднородными, но «медведям» было бы за что зацепиться, если бы не ослабление позиций доллара США. Падающий «американец» позволил сырьевому рынку не нервничать из-за статданных и в относительно спокойном виде дождаться сегодняшних отчетов Минэнерго. 

Накануне прошел первый этап общения ОПЕК с американскими сланцевыми компаниями в формате ужина на конференции CERAWeek. Позже в комментариях генсек картеля Мохаммед Баркиндо поделился, что все очень неплохо, и диалог оказался открытым и результативным. Ничего конкретного он, понятное дело, не сказал – время конкретики не пришло, да и нет у сторон общей стратегии, но сам факт подобного общения скорее «бычий». 

Если вечерние данные от Минэнерго США покажут совпадение с прогнозами, рынок не будет резко реагировать. Особенное внимание уделяется в последнее время компоненту суточной добычи нефти – вполне возможно, что здесь продолжится плавное увеличение индикатора. Цена барреля Brent пока будет находиться в рамках отметок $64,50-66.

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