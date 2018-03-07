Перед длинными выходными рублю будет сложно удержать позиции

На фоне снижения нефтяных котировок торги на Московской бирже открылись ростом по иностранным валютам. Курс доллара восстановился до 56,67 руб., курс евро – до 69,92 руб. Повышение котировок наблюдалось около трёх часов. Возобновившееся падение курса доллара на рынке Форекс и повышение цен на нефть изменили направление курса рубля на несколько часов.

Во время повышения цен на нефть марки Brent на 1,28%, до $66,12 за баррель, рубль сумел обновить сессионный максимум против «американца» на отметке 56,26 руб. и выйти в плюс. В паре с евро «россиянину» удалось продвинуться лишь до уровня 69,63 руб.

На новостях из Северной Кореи курс доллара возобновил нисходящее движение. Ослабление геополитической напряженности благоприятно отразилось на рисковых активах. Северная Корея согласилась на диалог с США по своей ядерной программе.

С падением курса доллара снизилась цена на нефть, потому что участники рынка корректировали свои позиции в преддверии выхода данных по запасам нефтепродуктов в США. А со снижением нефтяных котировок до $65,30 за баррель подешевел и рубль. Пара доллар/рубль в результате выросла до отметки 56,76 руб., а пара евро/рубль – до уровня 70,43 руб. Дополнительное давление на котировки «россиянина» оказало закрытие длинных позиций по рублю перед длительными праздничными выходными.

В среду, 7 марта, цена на баррель Brent упала на 0,44%, до $65,28, значит торги на Московской бирже откроются ростом по доллару и евро. Поскольку внутренний валютный рынок будет закрыт с 8 марта, то возрастают риски сегодня увидеть повышение курса доллара выше уровня 57 руб., а курса евро – выше отметки 70,60 руб.

Минфин РФ в среду проведет аукционы на которых разместит два выпуска ОФЗ на сумму 40 млрд рублей. Для рубля это поддержка, но предстоящие праздники в России и снижение цен на нефть нивелируют эффект от аукционов.