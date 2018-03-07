Итоги заседания ЕЦБ могут оказать негативное влияние на курс американской валюты

Доходность 10-летних казначейских облигаций не изменилась, оставшись на уровне 2,88%.

Во вторник ажиотаж от истории с тарифами на сталь и алюминий от Дональда Трампа постепенно сошел на нет, после того как все больше представителей деловых кругов и высокопоставленных чиновников США призвали президента к более обдуманным шагам в данном направлении, где любое неверное решение может негативно отразиться на американских компаниях и экономике страны в целом.

Завтра состоится очередное заседание ЕЦБ, по итогам которого ключевая процентная ставка скорее всего останется на прежнем уровне - 0%. В свою очередь решение регулятора об отказе увеличения объема программы выкупа активов, который на данный момент составляет 30 миллиардов евро в месяц, может привести к дальнейшему укреплению курса европейской валюты к доллару и без того растерявшего свои позиции за последние дни.

Нефтяные котировки по итогам прошедших торгов продемонстрировали нулевую динамику, закрывшись на отметке $65,58 на фоне ослабления американской валюты и вышедших данных от API, которые показали рост запасов сырой нефти в США на 5,6 миллионов баррелей, и снижение запасов бензина на 4,5 миллиона баррелей.

В текущей ситуации локальными поддержками Brent по-прежнему выступают отметки $65 и $64,50, сопротивления расположены на $66,10 и $67,20.

Сегодня рынки будут ждать официальной статистики от Минэнерго США, которая будет опубликована в 18.30 мск.

Индекс МосБиржи на прошедших торгах закрылся на отметке 2303,32 п., снизившись на 0,27%. На данный момент поддержка в индикаторе расположена на уровне 2300 п, закрепление под которым даст сигнал на продажу. Ближайшие сопротивления расположены на отметках 23205 п. и 2350 п.

В текущей ситуации локальными поддержками во фьючерсе на индекс РТС выступают отметки 127000 п. и 126500 п., при проходе последней инструмент может снизиться к уровню 125000 п. Локальное сопротивление расположено на 128150 и основное на 129300 п.