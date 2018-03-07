Однако оптимизм трейдеров оказался недостаточно устойчивым, в итоге отдельные высоколиквидные бумаги закрылись в минусе. Так, Сбербанк (SBER) подешевел на 1.1%, НЛМК (NLMK) – на 1.0%, Мечел (MTLR) – на 0.7%, В плюсе закрылись Московская биржа (MOEX, +2.3%), Мегафон (MFON, +1.4%), ММК (MAGN, +1.0%), ВТБ (VTBR, +1.0%).

Во втором эшелоне сохраняется спрос. Обыкновенные акции Русской Аквакультуры (AQUA) подорожали на 5.0%, ТГК-2 (TGKB) – на 4.0%, Калужской энергосбытовой компании (KLSB) – на 3.0%, Камчатскэнерго (KCHE) – на 2.5%..

Фондовые индексы США прибавили в пределах 0.6%, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются ниже уровней закрытия, зафиксированных во вторник. Европейские индексы закрылись в среднем в небольшом плюсе, по азиатским наблюдается коррекция вниз.

Сегодня возможна коррекция вниз по индексу РТС на фоне глобального сокращения «спроса на риск» - инвесторы вновь обеспокоены перспективой «торговых войн» после ухода в отставку советника по экономическим вопросам президента США, ранее выступавшего против высоких импортных тарифов на сталь и алюминий, и заявления Белого дома о намерении ужесточить регулирование в отношении китайского импорта.

На валютном рынке в начале торгов возможно повышение по паре доллар-рубль на фоне сокращения спроса на активы развивающихся рынков, однако пробой уровня 57.0 пока не выглядит наиболее вероятным сценарием, поскольку доллар США, судя по динамике индекса DXY (курс доллара к корзине мировых валют), пока не востребован в качестве «защитной валюты».