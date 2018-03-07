FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Сегодня возможна коррекция вниз по индексу РТС


Рынки
Антон Старцев
Антон Старцев
ведущий аналитик ИФ "Олма"
 
Во вторник в начале торгов в секторе голубых фишек продолжалось повышение – снижение геополитической напряженности вокруг КНДР и некоторое смягчение опасений в отношении усиления протекционизма в торговой политике США способствовали восстановлению спроса на развивающихся рынках

Однако оптимизм трейдеров оказался недостаточно устойчивым, в итоге отдельные высоколиквидные бумаги закрылись в минусе. Так, Сбербанк (SBER) подешевел на 1.1%, НЛМК (NLMK) – на 1.0%, Мечел (MTLR) – на 0.7%, В плюсе закрылись Московская биржа (MOEX, +2.3%), Мегафон (MFON, +1.4%), ММК (MAGN, +1.0%), ВТБ (VTBR, +1.0%).

Во втором эшелоне сохраняется спрос. Обыкновенные акции Русской Аквакультуры (AQUA) подорожали на 5.0%, ТГК-2 (TGKB) – на 4.0%, Калужской энергосбытовой компании (KLSB) – на 3.0%, Камчатскэнерго (KCHE) – на 2.5%..

Фондовые индексы США прибавили в пределах 0.6%, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются ниже уровней закрытия, зафиксированных во вторник. Европейские индексы закрылись в среднем в небольшом плюсе, по азиатским наблюдается коррекция вниз.

Сегодня возможна коррекция вниз по индексу РТС на фоне глобального сокращения «спроса на риск» - инвесторы вновь обеспокоены перспективой «торговых войн» после ухода в отставку советника по экономическим вопросам президента США, ранее выступавшего против высоких импортных тарифов на сталь и алюминий, и заявления Белого дома о намерении ужесточить регулирование в отношении китайского импорта.

На валютном рынке в начале торгов возможно повышение по паре доллар-рубль на фоне сокращения спроса на активы развивающихся рынков, однако пробой уровня 57.0 пока не выглядит наиболее вероятным сценарием, поскольку доллар США, судя по динамике индекса DXY (курс доллара к корзине мировых валют), пока не востребован в качестве «защитной валюты».

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах , могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ". Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ