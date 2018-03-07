Ухудшение внешнего фона создает условия для просадки индекса Мосбиржи

Ближайшими поддержками станут уровни 2290, 2280 п. В качестве сопротивлений выступят отметки 2310, 2320 п.

В первые минуты торгов локальный рынок отыграет явное утреннее ухудшение внешнего фона. Позднее вероятен переход индекса МосБиржи в состояние консолидации вблизи уровня открытия в ожидании новых значимых внешних сигналов.

Во второй половине дня ключевым ориентиром для участников локальных торгов останется характер изменения стоимости фьючерсов на нефть. Поэтому среди ряда иностранных статистических показателей наиболее важным сигналом станет публикация официальной еженедельной статистики по изменению запасов нефти и нефтепродуктов от Минэнерго США (18.30 МСК).

В минувший вторник основные российские фондовые индексы МосБиржи (-0,27%) и РТС (+0,15%) завершили торги с незначительным разнонаправленным отклонением по отношению к уровням предыдущего закрытия. В первые минуты торгов локальный рынок отыграл заметное улучшение внешнего фона, состоявшееся еще накануне вечером. Однако утренняя попытка игры на повышение не получила дальнейшего развития. Участники российских торгов проявили осторожность в условиях отсутствия явной поддержки со стороны нефтяного рынка. К завершению основных торгов в России индексы МосБиржи и РТС растеряли весь свой существенный утренний прирост.

Таким образом, в результате вчерашних торгов среднесрочная техническая картина в основных локальных индексах практически не изменилась. Сейчас она по-прежнему выглядит нейтральной. Утреннее ухудшение внешнего фона создает условия для просадки рублевого индекса МосБиржи несколько ниже ближайшей значимой отметки 2300 п.

Под закрытие вечерней торговой сессии мартовские фьючерсы на индекс РТС (RIH8) пришли в состояние бэквордации величиной в 7,1 п., или 0,55% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка несколько ухудшили оценку среднесрочных перспектив индекса РТС.

На фоне незначительного спада индекса МосБиржи, состоявшегося по итогам торгового дня, наиболее ликвидные акции закрылись с умеренным разнонаправленным отклонением в пределах 1-3% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Заметно хуже рынка торговались бумаги розничной торговой сети Магнит (MGNТ RM, -2,53%). Эти акции развернулись вниз после неудачной утренней попытки преодоления значимого среднесрочного уровня сопротивления, расположенного в районе 5200 руб. Однако вчерашняя просадка не ухудшила среднесрочную техническую картину в указанных бумагах. Они по-прежнему сохраняют потенциал для коррекционного восстановления в диапазон 5500-6000 руб. в среднесрочной перспективе.

Существенно слабее индекса МосБиржи также закрылись бумаги Сбербанк-ао (SBER RM, -1,07%), Сбербанк-ап (SBERP RM, -1,98%), Сургутнефтегаз-ап (SNGSP RM, -1,51%), НЛМК (NLMK RM, -1,05%), FIVE-гдр (FIVE, RM -3,60%).

Акции МосБиржа (MOEX RM, +2,26%) продолжили свое восходящее движение, наметившееся после недавней публикации неоднозначной финансовой отчетности эмитента по МСФО. Организатор биржевых торгов сократил годовую чистую прибыль на 19,6% по причине снижения процентных ставок в условиях низкой инфляции. В то же время, годовые комиссионные доходы Московской Биржи возросли на 7,1%, что стоит трактовать как благоприятный симптом. Вчера акции МосБиржа сумели восстановиться в среднюю часть своего полугодового диапазона, ненадолго превысив значимый уровень 120 руб. Следующей среднесрочной технической целью и сопротивлением для этих бумаг выступает близкая отметка 125 руб.

Бумаги Ростелеком-ао (RTKM RM, +0,16%), Ростелеком-ап (RTKMP RM, +1,26%) отреагировали неравномерным приростом на публикацию финансовых и операционных результатов деятельности эмитента за 4 квартал и за весь 2017 год. Чистая прибыль телекоммуникационной компании по МСФО увеличилась на 16% по итогам 4 квартала и на 15% по итогам года, что стоит оценивать как достаточно благоприятные финансовые показатели.

Одним из самых заметных движений в первом эшелоне стала неоднозначная внутридневная динамика акций ГМК Норильский Никель (GMKN RM, -0,34%). Они сменили свою глубокую утреннюю просадку на опережающий прирост, но все же закрылись с незначительным понижением. Стимулом для резкого роста волатильности в указанных бумагах послужила публикация консолидированной финансовой отчетности эмитента по МСФО за 2017 год. Годовая чистая прибыль горно-металлургической компании сократилась на 16%, до уровня $2123 млн. В то же время, выручка «Норникеля» за отчетный период возросла на 11%.

Среди негативных моментов текущей отчетности стоит отметить существенное годовое увеличение чистого долга компании на 81%, до уровня $8201 млн. За тот же период капитальные затраты возросли всего лишь на $288 млн., то есть намного скромнее темпов прироста чистого долга. Это связано с временным увеличением оборотного капитала компании и с выплатой дивидендов по ее акциям. С другой стороны, благоприятная конъюнктура рынков капитала позволила «Норильскому никелю» сократить стоимость заемных средств за счет ряда операций рефинансирования.

Перед началом торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США потеряли в стоимости более 1%. Контракты на нефть сорта Brent подешевели на 0,8%. Фьючерсы на золото балансируют на грани положительного и отрицательного отклонения. Японский фондовый индекс Nikkei225 просел на 0,8%. Гонконгский Hang Seng потерял 0,6%.

Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно уверенно охарактеризовать как негативное.