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На длинные выходные индексы РФ отскочат назад


Рынки
Алексей Антонов
Алексей Антонов
аналитик "Алор Брокер"
 
Котировки нефти перед открытием торгов снижаются на 0,8%, до 66,25 долл. по смеси Brent, фьючерс на индекс S&P 500 теряет 1,2% - до 2724п., азиатские площадки торгуются в красной зоне, фон негативный.

Нефть после данных от API начала снижение, поддержка располагается в районе 62 долларов, сценарий снижения по-прежнему актуален.

Доллар на глобальных рынках продолжает консолидироваться около значения 90п., страх "торговых войн" и отставка главного экономического советника президента США говорит об отсутствии единой системной экономической политики. Новость об отставке спровоцировала падение американских индексов, паника распространяется по всем площадкам.

Пара доллар/рубль легла в дрейф, пока котировки не выйдут выше 57, роста ждать не стоит. 

Российские индексы закрыли день разнонаправленно, РТС вырос на  0,15%, Индекс Мосбиржи снизился 0,27%. Несмотря на нервное настроение на мировых площадках отечественные индексы на годовых максимумах. Мы рекомендуем с осторожностью переносить позиции через длинные выходные, рост волатильности это всегда рост рисков. 

Сегодня мы ожидаем негативного открытия торгов на Московской бирже и снижение индексов в пределах на 2%.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах , могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ". Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

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