На длинные выходные индексы РФ отскочат назад

Нефть после данных от API начала снижение, поддержка располагается в районе 62 долларов, сценарий снижения по-прежнему актуален.

Доллар на глобальных рынках продолжает консолидироваться около значения 90п., страх "торговых войн" и отставка главного экономического советника президента США говорит об отсутствии единой системной экономической политики. Новость об отставке спровоцировала падение американских индексов, паника распространяется по всем площадкам.

Пара доллар/рубль легла в дрейф, пока котировки не выйдут выше 57, роста ждать не стоит.

Российские индексы закрыли день разнонаправленно, РТС вырос на 0,15%, Индекс Мосбиржи снизился 0,27%. Несмотря на нервное настроение на мировых площадках отечественные индексы на годовых максимумах. Мы рекомендуем с осторожностью переносить позиции через длинные выходные, рост волатильности это всегда рост рисков.

Сегодня мы ожидаем негативного открытия торгов на Московской бирже и снижение индексов в пределах на 2%.