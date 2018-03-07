Вечером давление на рубль вновь возрастет

С другой стороны, сырьевые валюты преимущественно укреплялись против доллара.

Главным риском развязывания торговых войн является сокращение международной торговли, что негативно скажется на общем экономическом развитии в мире, а также потреблении сырьевых товаров.

Накануне российский рынок показал определённую слабость на финише торгов, хотя внешний фон был довольно позитивным. Вероятно, что в среду покупатели не будут столь активными из-за предстоящих длинных выходных.

У рубля есть некоторые шансы на укрепление благодаря аукционам ОФЗ, но вечером давление на отечественную валюту вновь возрастёт.