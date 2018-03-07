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Вчерашний день оказался удачным для облигаций EM


Облигации / Рынки
Силуэты
Аналитики компании "Атон"
 
UST10 демонстрировали волатильность в течение дня, но закрылись без изменений на уровне 2.88%.

День оказался удачным для облигаций EM, доходности суверенных выпусков упали примерно на 3-4 бп. Выпуски Russia 28 и 47 закрылись на отметке 4.39% (-1 бп) и 5.07% (без изменений) соответственно. На рынке локальных облигаций доходности немного упали. Доходность выпуска 26207 снизилась на 4 бп до 6.97%. 

В сегменте первичных размещений Сенегал разместил 9-летние облигации в евро и 29-летние облигации в долларах с доходностями 4.75% и 6.75% соответственно (при первоначальных ориентирах 5.125-5.75% и 7.125-7.5%). Такое существенное сокращение премии было обосновано высоким спросом - спрос на оба выпуска составил около $9.5 млрд. Эмират Шарджа разместил 10-летние сукук в долларах с доходностью MS+135 - мы считаем, что это выше справедливого спреда 100-115 бп. CVS разместила 6 выпусков облигаций с фиксированными купонами со сроками обращения 2-30 лет и 7-летний флоатер для финансирования M &A. В рублевом сегменте Ростелеком разместил облигации с опционом пут через 6 лет с YTP 7.28%.

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