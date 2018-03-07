Рынок акций РФ и рубль снизятся на негативном внешнем фоне

Коррекция нефтяных котировок приведет к негативному началу торгов в среду российскими акциями, отмечает Вадим Иосуб из "Альпари".

Виталий Манжос из ИК "Норд-Капитал" ожидает негативного старта торгов в России с понижением порядка 0,5% по индексу Мосбиржи, в диапазоне 2290-2295 пунктов. Ближайшими поддержками станут уровни 2290, 2280 пунктов, в качестве сопротивлений выступят отметки 2310, 2320 пунктов, указывает он.

"В первые минуты торгов локальный рынок отыграет явное утреннее ухудшение внешнего фона. Позднее вероятен переход индекса Мосбиржи в состояние консолидации вблизи уровня открытия в ожидании новых значимых внешних сигналов", - комментирует аналитик.

Иосуб ожидает пониженную активность в торгах рублем, коррекция нефтяных цен добавит понижательное давление на рубль. Ожидаемый дневной диапазон для доллара США - 56,1-57,2 рубля, для европейской валюты - 69,6-71 рубля, прогнозирует аналитик.

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Основные биржевые индексы США завершили торги вторника ростом на фоне заявлений американского президента, что Вашингтон не будет вводить новых пошлин на алюминий и сталь для Канады и Мексики, если будет подписано новое соглашение о Североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA).

Фьючерсы на американские индексы снижаются в пределах 1,22-1,52%. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) также снижаются в пределах 0,36-1,22%: австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,93%, японский фондовый индекс Nikkei 225 - на 0,77%, гонконгский Hang Seng Index снижается на 1,22%, шанхайский SSE Composite - на 0,36%.

Стоимость нефти на утренних торгах колебалась в районе 65,25 доллара за баррель по марке Brent (минус 0,82% к предыдущим торгам).

Курс евро торговался на уровне 1,2431 доллара против 1,2402 доллара на закрытие предыдущих торгов.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский рынок акций закрылся разнонаправленно по основным индексам на ухудшении динамики нефти перед публикацией данных от Американского института нефти.

Индекс Мосбиржи к закрытию снизился на 0,27% - до 2303,32 пункта, индекс РТС поднялся на 0,15%, до 1281,43 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов вторника вырос на 25 копеек - 56,67 рубля, евро - на 69 копеек, до 70,3 рубля, следует из данных Московской биржи.