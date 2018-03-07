Рубль: возвращение в тренд

Глобальный аппетит к риску вчера остался высоким: рынки акций позитивно отреагировали на информацию о том, что решение о введении импортных тарифов на сталь и алюминий, инициированном президентом США Дональдом Трампом, будет приниматься в зависимости от исхода переговоров по Североамериканскому соглашению о свободной торговле (NAFTA), в связи с чем производители из Канады могут не попасть под действие новых пошлин. В то же время Евросоюз в ответ на планы американской администрации пригрозил обложить импортными тарифами некоторые товары из США. На исход состоявшихся в воскресенье парламентских выборов в Италии рынок отреагировал сдержанно: доходность 10-летних суверенных облигаций Италии вернулась на уровень ниже 2,00%. Индекс доллара вчера опустился на 0,6%, а доходность казначейских обязательств США немного снизилась.

Валюты развивающихся стран вчера торговались в положительной зоне: их индекс (без Азии) поднялся на 0,4%, а лучший результат в составе индекса показал бразильский реал, укрепившийся на 1,0%. Рубль смотрелся слабее остальных валют, по итогам дня подешевев к доллару до 56,7 (−0,5%). В какой-то степени это была чисто техническая догоняющая коррекция – напомним, накануне рубль заметно опередил валюты других развивающихся стран (хотя это и произошло ближе к концу сессии и на довольно низких объемах). Впрочем, свою лепту внесла и неубедительная динамика цен на нефть. Превысив отметку в 66 долл./барр. в ходе утренних торгов, затем сорт Brent начал откатываться назад и в итоге завершил день на 65.7 долл./барр. (т.е. примерно на уровнях понедельника).

Азиатские рынки акций сегодня утром преимущественно снижаются на новостях об отставке Гэри Кона, экономического советника президента США Дональда Трампа. В числе сегодняшних экономических публикаций – финальная оценка ВВП еврозоны за 4к17, статистика торгового баланса США и данные ADP о занятости в частном секторе за февраль (ожидается увеличение числа рабочих мест на 200 тыс.).