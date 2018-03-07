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На следующем заседании 23 марта ЦБ понизит ставку на 25 б.п.


Рынки
Владимир Тихомиров
Владимир Тихомиров
главный экономист ФГ БКС
 
Хотя стабилизация инфляции на низком уровне 2.2% г/г – позитивное событие и аргумент в пользу очередного понижения ставки ЦБ, более детальный анализ указывает на рост инфляционного давления, в частности в сегменте овощей и фруктов.

Мы ожидаем умеренного ускорения инфляции г/г в марте-апреле.

Инфляция в феврале составила 0.2% м/м, что ниже наших оценок (+0.3%) и консенсус-прогноза (+0.3%). Учитывая, что месячная инфляция совпала с уровнем, зафиксированным год назад, в годовом выражении рост цен остался без изменений и составил 2.2% г/г, как и в январе. Базовая инфляция замедлилась до 0.1% м/м и 1.9% г/г.

Главный драйвером инфляции оказались цены на еду (+0.4% м/м). Цены на овощи и фрукты выросли на 3.1% м/м – значительное ускорение по сравнению с 0.6% м/м, зафиксированным в феврале 2017 г., но ниже, чем в январе 2018 г. (+4% м/м). Цены на непродовольственные потребительские товары за прошлый месяц повысились на 0.1% м/м (против +0.2% в феврале 2017 г.), тогда как стоимость коммунальных услуг для населения также выросла на 0.1% м/м (+0.3% год назад). Розничные цены на бензин в прошлом месяце остались без изменений, тогда как в феврале 2017 г. рост цен составил 0.6% м/м.

Рост цен на продовольствие удивления не вызывает, учитывая эффект сезонности (увеличение объемов импорта овощей и фруктов) в условиях стабильного курса рубля. Этот фактор будет подстегивать инфляцию в ближайшие месяцы и не позволит повторить низкие темпы месячной инфляции, как в прошлом году. По нашим оценкам, годовая инфляция ускорится до 2.3-2.4% г/г в марте и до 2.5-2.6% в апреле. Однако такая динамика не станет препятствием для постепенного смягчения денежно-кредитной политики ЦБ в текущем месяце: мы прогнозируем, что на следующем заседании 23 марта регулятор понизит ставку на 25 б.п.

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