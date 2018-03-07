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"Норникель": EBITDA во II полугодии по МСФО хуже ожиданий из-за разового фактора


Рынки
Силуэты
Аналитики ФГ БКС
 
Увеличение оборотного капитала привело к снижению EBITDA, росту чистого долга, но в 1П18 тренд должен развернуться.

Дивдоходность за 2П17 составит 5.2%, что ниже ожиданий рынка (6.0-6.5%), но все еще привлекательно. Будущие дивиденды с годовой доходностью 11% остаются в силе: недавняя просадка в котировках – возможность для покупок.

Норильский никель представил финрезультаты за 2П17 по МСФО. EBITDA увеличилась на 29% п/п до $2.3 млрд, что стало следствием динамики цен на сырье (ожидаем сохранения тренда). Соотношение чистый долг/EBITDA, учитываемое при расчете дивидендов, превысило минимальный уровень, увеличившись до 1.88x. При этом EBITDA оказалась хуже прогноза, поскольку разовое увеличение оборотного капитала негативно отразилось на показателе, а также привело к увеличению долга. В ходе телеконференции компания подтвердила планы сокращения оборотного капитала до $1 млрд в 2018 г. против $2.1 млрд в 2017 г. и озвучила прогноз капзатрат на 2018 г. на уровне $2 млрд.

Ожидаем улучшения в 1П18. Результаты оказались хуже ожиданий, что негативно только с точки зрения настроения инвесторов, поскольку отражает увеличение в оборотном капитале. Тем не менее в 1П18 тренд должен развернуться. Соотношение чистый долг/EBITDA составило 1.88х, что предполагает выплату дивиденда из расчета $0.98 на АДР, т.е. дивдоходность за 2П17 на уровне 5.2% – ниже ожиданий рынка (6.0-6.5%), но по-прежнему привлекательно. Более того, дивдоходность на уровне 11% за год гарантирована, поскольку после публикации отчетности за 1П18 соотношение чистый долг/EBITDA, скорее всего, снизится до 1.4x при текущих спот-ценах на металлы. Таким образом, недавняя коррекция в котировках создает возможность для покупок.

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