На мировых биржах тренд на рост в производстве процессоров и памяти

S&P 500 увеличился на +0,3% до 2728,12 благодаря NVidia, Micron, Gilead Sciences. Dow 30 повысился на +0,04% к 24884,12 пункта в связи с ростом General Electric, Goldman Sachs, Intel. В котировках 30-й дюрации трежерис заложен прогноз по инфляции 2,12% в год, почти без изменения к фактическому уровню. Доходность 10-леток понизилась до 2,85% после уменьшения ожиданий по росту цен. Золото выросло до $1333 на оттоке кадров из администрации президента США. Пара евро/доллар выросла до 1,242 на уменьшении спроса на доллары при усилении изоляционизма в торговле Америки. Нефть Брент стабилизировалась у $65,2 после данных API о падении запасов бензина на 4,5 млн при росте аналогичной статистики по нефти на 5,7 млн баррелей.

Расширение криптосектора, включая процессоры, видеокарты и полупроводники, в том числе Micron (Nasdaq: MU, +32% в месяц до $53,74) и Intel (Nasdaq: INTC, +10% в месяц до $50,71), фундаментально обоснован статистикой о повышении продаж процессоров в США, в том числе устойчивым долгосрочным корпоративным клиентам в центры обработки и хранения данных, на +23% до $37,6 млрд в месяц, и пока только слухами о запуске аналогов Ripple (+27,4% в месяц) брендами интернет-торговли. Например, многого ждут от Amazon.com (Nasdaq: AMZN, +7,5% в месяц до $1537,64), после отчётности 26 апреля. Целевые уровни брокерских домов по Micron в районе $76 (потенциал +41,5%) перед отчётностью 22 марта после исследования Goldman Sachs (их ориентир по бумаге $58) о росте цены модулей памяти ёмкостью 32 гигабайта для серверов на +4,2% с середины января. Отличие Intel - более крупная капитализация $237,3 млрд, при цене к будущей прибыли 13,3 против 17,1 по S&P (потенциал по этому показателю +28,6%). Наши управляющие видят основной риск в возможности зашортать биткойн и нежелании иметь с ним дело.

В сфере макроэкономики инвесторы ждут ЕЦБ в четверг, данных по занятости в Америке в пятницу. Советник президента США по экономике, соавтор снижения налогов, экс-заместитель гендиректора Goldman Sachs Г.Кон в отставке после отказа поддержать тарифы на импорт стали и алюминия. По геоэкономике, тарифы всё-таки будут, и санкции на Россию - тоже. В Азии, КНДР временно пошла на переговоры с республикой Корея. Из важных событий бизнеса на следующей неделе назовём также форум нефтяников в Хьюстоне. В течение недели отчитываются Costco, Kroger, Dollar Tree, Cooper. IPO Dropbox не исключается с 21-23 марта.