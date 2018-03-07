Возможно появление навеса предложения рублевой ликвидности на денежном рынке

Результаты второго аукциона продолжили серию сопоставимых аукционов с конца прошлой недели, однако интерес к недельным депозитам оказался весьма низким (2.29 трлн руб.).

Вероятно, рынок уверен в том, что регулятор будет и дальше наращивать лимиты в инструментах «тонкой настройки» и не спешит блокировать средства на более длительный срок.

Мы сомневаемся в этом, так как слишком комфортные условия однодневных депозитов подрывают доверие к операционным целям регулятора – поддерживать горизонт планирования и управления ликвидностью на неделю вперед. По этой причине, не исключаем скорого появления навеса предложения рублевой ликвидности на денежном рынке ввиду возврата регулятора к практике депонирования средств только по фиксированной ставке (6.50%).