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01 Group продает свой пакет в 01 Properties компании Laysa Group


Рынки
Силуэты
Аналитики компании "Атон"
 
Цена сделки неизвестна, одним из условий является погашение кредита O1 Group перед МКБ на 25 млрд руб.

Сделка «структурирована через продажу компании-акционера» и закроется после одобрения ФАС и согласования кредиторов. Головной компанией O1 Properties является O1 Properties Limited (гарант по выпуску евробондов OPRORU21), ее крупнейшие акционеры - кипрские Nori Holding Ltd и Centimila Services. Борис Минц является конечным владельцем 71% акций O1 Properties. В рамках сделки Дмитрий Минц покинет пост предправления управляющей компании O1 Properties Management, его место займет Баграт Газарян, один из конечных бенефициаров Laysa. 

Laysa Group - один из крупнейших операторов рекламного рынка в России: компания имеет долгосрочный контракт с РЖД. АО Лайса принадлежит ООО Сити Сайн Групп, конечными владельцами которого являются Сергей Колушев (50%), Баграт Газарян (22.5%), Армен Газарян (22.5%) и Ромео Геворкян (5%). Баграт Газарян с 2016 года занимает посты в компаниях Группы «Сумма» Зиявутдина Магомедова (в настоящее время - гендиректор ООО «Трансинжиниринг»). Акционеры Laysa также участвуют в некоторых проектах в медиа-индустрии. В сфере недвижимости, насколько можно судить из публичных источников, они ранее не участвовали. Консолидированную отчетность Laysa Group не раскрывает, но судя по РСБУ отчетности АО «Лайса», у компании вряд ли есть средства покупку: выручка в 2016 году составила около 1.1 млрд руб., активы - 700 млн руб. 

В настоящий момент информация о сделке довольно неполная, однако если речь идет о продаже всего пакета О1 Group в «компании-акционере» холдинга О1 Properties, такая сделка приведет к срабатыванию условия Change of Control, которое предполагает право предъявить бумагу к выкупу по 101% от номинала (плюс НКД). 

Согласно условиям выпуска, сменой контроля является любая транзакция, в результате которой конечным владельцем более 50% акций O1 Properties Limited становится кто-либо кроме «разрешенных владельцев» (семья Минца) или доля «разрешенных владельцев» в капитале опускается ниже 25%.

Наше мнение. Рынок отреагировал на новость о планируемой смене акционера позитивно - котировки OPRORU21 выросли на 9 пп, закрепившись выше 90%. «Выход» акционера, испытывающего финансовые трудности - хорошая новость, однако общий эффект от сделки на кредитное качество пока оценить сложно, так как очень мало известно о новых акционерах, а также о том, как сделка будет финансироваться (в «худшем» случае часть расходов может быть распределена на баланс O1 Properties). 

«Судьба» потенциального выкупа по change of control, очевидно, будет зависеть от источника средств у новых акционеров - сама компания средствами на выкуп не располагает (денежные средства на конец 1П17 - 104 млн долл). На наш взгляд, довольно вероятный сценарий - это обращение к бондхолдерам с предложением отменить выкуп (waiver), в ходе которого, вероятно,O1 Properties предложит компенсацию за согласие на изменение условий бондов. Размер компенсации, вероятно, будет составлять несколько процентов номинала. Например, в 2009 KazakhGold предлагал 5% номинала за ряд изменений в условия бонда с погашением в 2013, в том числе отмену СoC, в 2014 г. болгарский телеком-оператор BTC заплатил за аналогичное изменение 2.5% номинала. Похожий пример - в настоящий момент РУСАЛ согласовывает довольно существенное послабление ковенант по евробондам в части возможного увеличения заимствований (для выкупа акций Норникеля) и предлагает 3%.

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