01 Group продает свой пакет в 01 Properties компании Laysa Group

Сделка «структурирована через продажу компании-акционера» и закроется после одобрения ФАС и согласования кредиторов. Головной компанией O1 Properties является O1 Properties Limited (гарант по выпуску евробондов OPRORU21), ее крупнейшие акционеры - кипрские Nori Holding Ltd и Centimila Services. Борис Минц является конечным владельцем 71% акций O1 Properties. В рамках сделки Дмитрий Минц покинет пост предправления управляющей компании O1 Properties Management, его место займет Баграт Газарян, один из конечных бенефициаров Laysa.

Laysa Group - один из крупнейших операторов рекламного рынка в России: компания имеет долгосрочный контракт с РЖД. АО Лайса принадлежит ООО Сити Сайн Групп, конечными владельцами которого являются Сергей Колушев (50%), Баграт Газарян (22.5%), Армен Газарян (22.5%) и Ромео Геворкян (5%). Баграт Газарян с 2016 года занимает посты в компаниях Группы «Сумма» Зиявутдина Магомедова (в настоящее время - гендиректор ООО «Трансинжиниринг»). Акционеры Laysa также участвуют в некоторых проектах в медиа-индустрии. В сфере недвижимости, насколько можно судить из публичных источников, они ранее не участвовали. Консолидированную отчетность Laysa Group не раскрывает, но судя по РСБУ отчетности АО «Лайса», у компании вряд ли есть средства покупку: выручка в 2016 году составила около 1.1 млрд руб., активы - 700 млн руб.

В настоящий момент информация о сделке довольно неполная, однако если речь идет о продаже всего пакета О1 Group в «компании-акционере» холдинга О1 Properties, такая сделка приведет к срабатыванию условия Change of Control, которое предполагает право предъявить бумагу к выкупу по 101% от номинала (плюс НКД).

Согласно условиям выпуска, сменой контроля является любая транзакция, в результате которой конечным владельцем более 50% акций O1 Properties Limited становится кто-либо кроме «разрешенных владельцев» (семья Минца) или доля «разрешенных владельцев» в капитале опускается ниже 25%.

Наше мнение. Рынок отреагировал на новость о планируемой смене акционера позитивно - котировки OPRORU21 выросли на 9 пп, закрепившись выше 90%. «Выход» акционера, испытывающего финансовые трудности - хорошая новость, однако общий эффект от сделки на кредитное качество пока оценить сложно, так как очень мало известно о новых акционерах, а также о том, как сделка будет финансироваться (в «худшем» случае часть расходов может быть распределена на баланс O1 Properties).

«Судьба» потенциального выкупа по change of control, очевидно, будет зависеть от источника средств у новых акционеров - сама компания средствами на выкуп не располагает (денежные средства на конец 1П17 - 104 млн долл). На наш взгляд, довольно вероятный сценарий - это обращение к бондхолдерам с предложением отменить выкуп (waiver), в ходе которого, вероятно,O1 Properties предложит компенсацию за согласие на изменение условий бондов. Размер компенсации, вероятно, будет составлять несколько процентов номинала. Например, в 2009 KazakhGold предлагал 5% номинала за ряд изменений в условия бонда с погашением в 2013, в том числе отмену СoC, в 2014 г. болгарский телеком-оператор BTC заплатил за аналогичное изменение 2.5% номинала. Похожий пример - в настоящий момент РУСАЛ согласовывает довольно существенное послабление ковенант по евробондам в части возможного увеличения заимствований (для выкупа акций Норникеля) и предлагает 3%.