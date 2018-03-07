Спрос на защитные активы растет на сообщениях об отставке советника президента США

Спрос на защитные активы подрастает на фоне сообщений об отставке экономического советника президента США. Г-н Кон оставил свой пост из-за противоречий во взглядах с Трампом по вопросам таможенных пошлин. На этом фоне становится очевидным, что президент США не готов смягчать собственные позиции по данному вопросу, что оставляет тему «торговых войн» актуальной в среднесрочной перспективе.

Как следствие инвесторы вновь предпочитают, как минимум не наращивать позиции в высокодоходных активах, что приводит к спросу на активы и валюты-убежища (JPY, CHF, XAU). Ключевыми событиями сегодняшнего дня станут публикации данных по рынку труда от ADP и «бежевой книги». Дальнейшие признаки улучшения ситуации на рынке труда приведут к усилению ожиданий рынка в отношении темпов повышения ставки ФРС и соответственно поддержат доллар. К слову, выступая накануне, представитель ФРС Брейнард, отметила, что бум на рынке труда может привести к ускорению темпов роста потребительских цен. Далее фокус рынков смесится на заседание ЕЦБ. Принимая во внимание слабую динамику по инфляции в ЕС, мы не ожидаем существенных изменений в заявлениях главы ЕЦБ. На этом фоне евро может несколько ослабеть и по итогам событий четверга-пятницы двинуться в направлении отметки 1.23.

Предстоящие длинные выходные окажут скорее негативное влияние на российскую валюту

Так как основные события текущей недели совпадают с выходными в России, инвесторы предпочитают сократить объемы рублевой ликвидности, во избежание колебаний, которые могут последовать после заседания ЕЦБ в четверг и публикации данных по рынку труда в США в пятницу. Позитивным моментом для рубля сегодня будет проведение аукциона Минфином, где ведомство планирует разместить два выпуска бумаг на общую сумму в 40 млрд. руб., что может немного подогреть спрос к национальной валюте. Краткосрочными ориентирами по паре USDRUB выступят отметки 56,4-57,4. По итогам длинных выходных рубль может укрепиться в паре с евро и ослабеть в паре с долларом с учетом нашего прогноза по паре EURUSD.