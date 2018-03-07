FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Спрос на защитные активы растет на сообщениях об отставке советника президента США


Рынки / Валюта
Татьяна Евдокимова
Татьяна Евдокимова
аналитик Nordea Bank
 
Доллар демонстрирует умеренное восстановление позиций в ходе утренних торгов среды.

Спрос на защитные активы подрастает на фоне сообщений об отставке экономического советника президента США. Г-н Кон оставил свой пост из-за противоречий во взглядах с Трампом по вопросам таможенных пошлин. На этом фоне становится очевидным, что президент США не готов смягчать собственные позиции по данному вопросу, что оставляет тему «торговых войн» актуальной в среднесрочной перспективе.

Как следствие инвесторы вновь предпочитают, как минимум не наращивать позиции в высокодоходных активах, что приводит к спросу на активы и валюты-убежища (JPY, CHF, XAU). Ключевыми событиями сегодняшнего дня станут публикации данных по рынку труда от ADP и «бежевой книги». Дальнейшие признаки улучшения ситуации на рынке труда приведут к усилению ожиданий рынка в отношении темпов повышения ставки ФРС и соответственно поддержат доллар. К слову, выступая накануне, представитель ФРС Брейнард, отметила, что бум на рынке труда может привести к ускорению темпов роста потребительских цен. Далее фокус рынков смесится на заседание ЕЦБ. Принимая во внимание слабую динамику по инфляции в ЕС, мы не ожидаем существенных изменений в заявлениях главы ЕЦБ. На этом фоне евро может несколько ослабеть и по итогам событий четверга-пятницы двинуться в направлении отметки 1.23.

Предстоящие длинные выходные окажут скорее негативное влияние на российскую валюту

Так как основные события текущей недели совпадают с выходными в России, инвесторы предпочитают сократить объемы рублевой ликвидности, во избежание колебаний, которые могут последовать после заседания ЕЦБ в четверг и публикации данных по рынку труда в США в пятницу. Позитивным моментом для рубля сегодня будет проведение аукциона Минфином, где ведомство планирует разместить два выпуска бумаг на общую сумму в 40 млрд. руб., что может немного подогреть спрос к национальной валюте. Краткосрочными ориентирами по паре USDRUB выступят отметки 56,4-57,4. По итогам длинных выходных рубль может укрепиться в паре с евро и ослабеть в паре с долларом с учетом нашего прогноза по паре EURUSD.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах , могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ". Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ