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Мнения аналитиков

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Сегодня пара доллар-рубль может достичь отметки 57


Рынки / Валюта
Силуэты
Аналитики Sberbank Investment Research
 
Вчера в первой половине дня рубль немного подорожал - ему оказало поддержку повышение спроса на риск после публикаций, посвященных переговорам между КНДР и Южной Кореей.

Впрочем, по итогам дня рубль подешевел на 0,4%, продемонстрировав худшую динамику среди всех освещаемых нами валют.

Сегодня с утра ослабление рубля продолжается. Судя по всему, некоторые участники рынка закрывают длинные позиции по российской валюте в преддверии начинающихся завтра в России длинных выходных, а также с учетом того, что в четверг ожидается решение ЕЦБ по денежно-кредитной политике, а в пятницу - значимая статистика по американскому рынку труда.

Годовые темпы потребительской инфляции в феврале остались на уровне 2,2%. То, что по итогам минувшего месяца они оказались ниже, чем ожидалось, является дополнительным и весьма существенным аргументом, позволяющим ожидать снижения ставки ЦБ по итогам ближайшего заседания совета директоров (23 марта) по меньшей мере на 25 б. п.

Пара USD/RUB сегодня может достичь отметки 57 с учетом фиксации прибыли по длинным рублевым позициям. Впрочем, текущий курс привлекателен для экспортеров, планирующих продавать иностранную валюту, говорится в обзоре Sberbank Investment Research.


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