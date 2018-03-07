Минфин увеличил объем операций на вторичном рынке ОФЗ в феврале

Согласно представленным данным, ведомство разместило ОФЗ-26222 (октябрь 2024, 7,10%), ОФЗ-26212 (январь 2028, 7,05%), ОФЗ-26221 (март 2033, 7,70%) общим объемом 6,5 млрд. руб., доведя таким образом объем каждого и этих выпусков до 350 млрд. руб. После продаж на вторичном рынке Минфин завершил размещение этих бумаг, таким образом избежав проведения аукционов с небольшим объемом предложения.

Как правило, рынок негативно реагирует на размещение бумаги вне рамок аукционов, особенно в случае прямых продаж инвесторам. Минфин прекратил данную практику в декабре 2015 года, и до недавнего времени такие операции были спорадическими и незначительными по объемам.

Судя по объемам торгов в феврале, бумаги были размещены на бирже. В целом решение размещать ОФЗ не на аукционе, а на вторичном рынке не оказало существенного давления на котировки, да и объемы предложения были невысокими, поэтому мы нейтрально относимся к данному решению Минфина, отмечает Николай Минко из Sberbank Investment Research.



