FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Минфин увеличил объем операций на вторичном рынке ОФЗ в феврале


Облигации / Рынки
Силуэт
Николай Минко
стратег Sberbank Investment Research
 
Вчера министерство финансов опубликовало статистику операций на вторичном рынке ОФЗ в феврале.

Согласно представленным данным, ведомство разместило ОФЗ-26222 (октябрь 2024, 7,10%), ОФЗ-26212 (январь 2028, 7,05%), ОФЗ-26221 (март 2033, 7,70%) общим объемом 6,5 млрд. руб., доведя таким образом объем каждого и этих выпусков до 350 млрд. руб. После продаж на вторичном рынке Минфин завершил размещение этих бумаг, таким образом избежав проведения аукционов с небольшим объемом предложения. 

Как правило, рынок негативно реагирует на размещение бумаги вне рамок аукционов, особенно в случае прямых продаж инвесторам. Минфин прекратил данную практику в декабре 2015 года, и до недавнего времени такие операции были спорадическими и незначительными по объемам.

Судя по объемам торгов в феврале, бумаги были размещены на бирже. В целом решение размещать ОФЗ не на аукционе, а на вторичном рынке не оказало существенного давления на котировки, да и объемы предложения были невысокими, поэтому мы нейтрально относимся к данному решению Минфина, отмечает Николай Минко из Sberbank Investment Research.


В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах , могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ". Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ