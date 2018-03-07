FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Не видим активности в покупке


Рынки
Андрей Верников, ИК 'Церих Кэпитал менеджмент'
Андрей Верников
замдиректора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"
 
Сегодня российский и мировые фондовые рынки снижаются на новости об отставке главного экономического советника Дональда Трампа Гэри Кона.

Впереди длинные выходные, а на следующей неделе США анонсирует новый пакет антироссийских санкций. Поэтому активности в покупке мы не видим. Ранее инвесторы думали, что повышение пошлин на ввоз стали и алюминия – не больше, чем инструмент давления США на партнеров по NAFTA, Канаду и Мексику, но похоже ошиблись. Все оказалось значительно серьезнее. Появилась информация, что на место Кона может быть назначен Питер Наварро, известный своими ястребиными настроениями в отношении внешнеторговой политики. А это значит, что, хотя обычно в марте-апреле фондовый рынок США демонстрирует рост, в этом году картину может испортить перспектива торговых войн.

Увеличение пошлин на ввоз стали в США может привести к снижению прибыли у Ford и General Motors на $1 млрд для каждой из компаний, а также могут пострадать некоторые компании по производству машинного оборудования, сообщает Goldman Sachs. В прошлый четверг Дональд Трамп объявил о решении установить ввозные пошлины в размере 25% на сталь и 10% на алюминий, причем, согласно его заявлению, уже на этой неделе новые пошлины должны вступить в силу.

«Сталь является основным видом сырья для компаний по производству автомобилей, таких как Ford и General Motors, – сообщила в заметке в прошлую пятницу команда аналитиков Goldman Sachs. – На основании структуры производства в 2017 году, можно заключить, что если предлагаемый тариф в 25% на импорт стали приведет к такому же росту цен на сталь, то каждая из этих компаний пострадает примерно на $1 млрд, что составляет, соответственно, 12% и 17% от скорректированного операционного дохода компаний».

Еще один повод для беспокойства в связи с повышением пошлин – риск ответных мер со стороны торговых партнеров США, которые могут навредить компаниям, в большей степени зависимым от прибыли, полученной за рубежом. Аналитики Goldman Sachs отметили плохую динамику на прошлой неделе у акций компаний с высокой долей продаж за пределами США, таких как Expeditors International, 3M и Boeing.

Индекс Московской биржи сегодня «просел» примерно на 1% и сейчас уже поздно открывать продавать фьючерс на индекс. Вернее рискованно продавать. Ранее мы писали о наличии «медвежьих расхождений» на графике (дневном), но сейчас индекс, падая, довольно близко подошел к локальному минимуму от 2 марта (2264) и неизвестно что будет на следующей неделе. Возможно, мы увидим отскок наверх от этой точки.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах , могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ". Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ