Не видим активности в покупке

Впереди длинные выходные, а на следующей неделе США анонсирует новый пакет антироссийских санкций. Поэтому активности в покупке мы не видим. Ранее инвесторы думали, что повышение пошлин на ввоз стали и алюминия – не больше, чем инструмент давления США на партнеров по NAFTA, Канаду и Мексику, но похоже ошиблись. Все оказалось значительно серьезнее. Появилась информация, что на место Кона может быть назначен Питер Наварро, известный своими ястребиными настроениями в отношении внешнеторговой политики. А это значит, что, хотя обычно в марте-апреле фондовый рынок США демонстрирует рост, в этом году картину может испортить перспектива торговых войн.

Увеличение пошлин на ввоз стали в США может привести к снижению прибыли у Ford и General Motors на $1 млрд для каждой из компаний, а также могут пострадать некоторые компании по производству машинного оборудования, сообщает Goldman Sachs. В прошлый четверг Дональд Трамп объявил о решении установить ввозные пошлины в размере 25% на сталь и 10% на алюминий, причем, согласно его заявлению, уже на этой неделе новые пошлины должны вступить в силу.

«Сталь является основным видом сырья для компаний по производству автомобилей, таких как Ford и General Motors, – сообщила в заметке в прошлую пятницу команда аналитиков Goldman Sachs. – На основании структуры производства в 2017 году, можно заключить, что если предлагаемый тариф в 25% на импорт стали приведет к такому же росту цен на сталь, то каждая из этих компаний пострадает примерно на $1 млрд, что составляет, соответственно, 12% и 17% от скорректированного операционного дохода компаний».

Еще один повод для беспокойства в связи с повышением пошлин – риск ответных мер со стороны торговых партнеров США, которые могут навредить компаниям, в большей степени зависимым от прибыли, полученной за рубежом. Аналитики Goldman Sachs отметили плохую динамику на прошлой неделе у акций компаний с высокой долей продаж за пределами США, таких как Expeditors International, 3M и Boeing.

Индекс Московской биржи сегодня «просел» примерно на 1% и сейчас уже поздно открывать продавать фьючерс на индекс. Вернее рискованно продавать. Ранее мы писали о наличии «медвежьих расхождений» на графике (дневном), но сейчас индекс, падая, довольно близко подошел к локальному минимуму от 2 марта (2264) и неизвестно что будет на следующей неделе. Возможно, мы увидим отскок наверх от этой точки.