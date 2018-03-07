Появилась первая жертва торговой войны

Наверное, именно поэтому и обороты вчера были минимальными - по акциям, входящим в индекс Dow Jones - вообще минимальными в этом году, а по его младшим собратьям - индексам S&P500 и NASDAQ - объемы вчерашних торгов вошли в топ-5 худших также с начала этого года. Короче, народ решил не рисковать и немного подождать, чем дело кончится. Поэтому именно этими мотивами и определялся весь ход вчерашних торгов. Чуть-чуть вверх, потом - спуск к нулевым отметкам, затем - опять слабые и невнятные попытки немного подрасти. К счастью для всех, торги завершились все же на умеренно мажорной ноте - все индексы закрылись в зеленой зоне с небольшим плюсом, а на секторальном уровне только акции медицинских компаний и коммунального сектора не смогли покинуть красную зону и по итогам дня потеряли в среднем 0,2% и 0,9% соответственно.

Лучшими же на рынке продолжали оставаться акции ведущих технологических компаний, работающих прежде всего в полупроводниковом секторе, а также в производстве видеокарт (NVidia (NVDA, +2?76%)) и микрочипов (Micron Technology (MU, +3,28%)). К этой группе «товарищей» можно также добавить и акции Netflix (NFLX, +3,24%), которые продолжают день за днем обновлять свои исторические максимумы. Кстати, с технической точки зрения эти акции должны подойти сейчас к сопротивлению в районе $330 и там вполне возможно мы увидим остановку или даже некоторую коррекцию.

А вот кому можно расти и расти, так это акциям General Electric (GE, +1,53%), которые так же как и акции Netflix растут третий день подряд и подорожали за это время почти на 5%. Это, конечно, не сравнимо с темпами роста лидера рынка видеостриминга, но и сама General Electric находится в совершенно иной экономической ситуации нежели Netflix. После 14 месяцев непрерывного падения теперь инвесторы радуются каждому мало-мальскому росту. А вдруг это дно?

Ожидаемо огорчила вчера розничная сеть магазинов Target (TGT, -4,46%). Еще до начала торгов вышла отчетность этой компании о ее деятельности за последний квартал 2017 года. Ожидания у участников рынка были не ахти какие, но все оказалось даже еще хуже. Поэтому акции Target как начали продавать еще на премаркете, так и продолжали их сливать фактически до самого конца торгов, и только перед закрытием появились покупатели, что позволило несколько уменьшить дневные потери.

Ожидания рынка 7 марта

Вчера казалось, что новая торговая война, запущенная на прошлой неделе президентом Трампом, может ограничиться лишь межстрановыми словесными перепалками. И первый испуг вроде бы прошел. Но это только казалось. Сегодня с утра на участников рынка вылили ушат холодной воды в виде отставки директора Национального экономического совета Белого дома (White House National Economic Council) Гари Кона. Ситуацию можно охарактеризовать одним словом - рынок в шоке. Реакция на эту новость была немедленной и явно негативной. Меньше всех панике поддались европейские рынки - они хотя и отреагировали на новость, но падение, а скорее соскальзывание вниз, оказалось минимальным - в пределах 1-2 десятых процента по всем индексам.

Гораздо хуже обстоят дела на американском рынке. Фьючерсы на основные индексы буквально рухнули вниз на 1% и более и самое главное - продолжают находится где-то там на дне, даже не пытаясь выбраться из ямы. Конечно, до начала основной торговой сессии еще есть время, чтобы участники рынка смогли пересмотреть свои «взгляды на жизнь», но весь вопрос - насколько положительно это скажется на текущих ценах. Если оценивать ситуацию на данный момент, то вероятность входа в новый виток распродаж как никогда велика и противопоставить этому можно только неистребимый (пока!) оптимизм большинства инвесторов.

А еще следует учесть, что и нефть сегодня может подложить маленькую свинью. Аналитики дружно и «консенсусно» ожидают рост запасов как сырой нефти, так и нефтепродуктов. И если мы увидим те данные, о которых говорят аналитики, то … нефть за себя не отвечает и может добавить свою толику негатива в общую корзину.

В связи со всем вышесказанным рекомендация может быть только одна - держитесь сегодня подальше от рынка и не портите себе предстоящие праздники и длинные выходные.