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Курс рубля и нефти в красном, главные новости выйдут в праздники


Рынки
Анна Бодрова
Анна Бодрова
старший аналитик компании "Альпари"
 
Российский рубль в среду торгуется с понижением в парах с иностранными валютами. Доллар США стоит 57,01 руб. и растет на 0,6%, евро торгуется по 70,84 руб. (+0,8%).

Официальные курсы ЦБ РФ на предстоящие удлиненные выходные в России составляют 56,80 руб. за американскую валюту и 70,52 руб. за евро. Обе оценки пересмотрены на повышение, на 30 и 79 копеек соответственно. 

Сырьевой рынок в середине недели заметно слабеет. Баррель североморской нефти марки Brent стоит $64,97 (-1,3%), общие настроения на рынке нефти негативные. В опубликованной Американским институтом нефти (API) статистике по запасам черного золота и нефтепродуктам отмечается, что запасы сырой нефти резко выросли вместе с запасами дистиллятов, в то время как запасы бензина сократились. 

Участникам торгов статистика показалась недостаточно «медвежьей», ситуацию выправил фактор слабого доллара. Теперь на авансцену снова выходят статданные, вечером отчет публикует Минэнерго США. Не исключено, что и здесь запасы нефти покажут прирост в среднем на 2,5-2,7 млн баррелей. Внимание стоит уделить показателям запасов нефти на терминале в Кушинге и индикатору суточной добычи сырья. Если обе цифры продемонстрируют рост, цены на нефть с большой долей вероятности упадут. 

Как показывают данные Банка России, денежная база в узком определении по состоянию на 2 марта составила 9,487 трлн руб., что на 0,48% ниже уровней от 22 февраля, когда мониторинг проводился последний раз. Сужение денежной базы может быть одной из причин стойкости российского рубля, которая обращает на себя внимание в последнее время.

Рублю сегодня не помогли итоги аукционов Минфина по размещению ОФЗ. Перед мартовскими каникулами фактор предстоящих выходных вынуждает инвесторов выходить из позиций: пока Россия будет отдыхать, в мировой экономике произойдут важные события, от заседания ЕЦБ до американской статистики по рынку занятости. Все это рынок будет отыгрывать только в будущий понедельник.


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