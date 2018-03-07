Курс рубля и нефти в красном, главные новости выйдут в праздники

Официальные курсы ЦБ РФ на предстоящие удлиненные выходные в России составляют 56,80 руб. за американскую валюту и 70,52 руб. за евро. Обе оценки пересмотрены на повышение, на 30 и 79 копеек соответственно.

Сырьевой рынок в середине недели заметно слабеет. Баррель североморской нефти марки Brent стоит $64,97 (-1,3%), общие настроения на рынке нефти негативные. В опубликованной Американским институтом нефти (API) статистике по запасам черного золота и нефтепродуктам отмечается, что запасы сырой нефти резко выросли вместе с запасами дистиллятов, в то время как запасы бензина сократились.

Участникам торгов статистика показалась недостаточно «медвежьей», ситуацию выправил фактор слабого доллара. Теперь на авансцену снова выходят статданные, вечером отчет публикует Минэнерго США. Не исключено, что и здесь запасы нефти покажут прирост в среднем на 2,5-2,7 млн баррелей. Внимание стоит уделить показателям запасов нефти на терминале в Кушинге и индикатору суточной добычи сырья. Если обе цифры продемонстрируют рост, цены на нефть с большой долей вероятности упадут.

Как показывают данные Банка России, денежная база в узком определении по состоянию на 2 марта составила 9,487 трлн руб., что на 0,48% ниже уровней от 22 февраля, когда мониторинг проводился последний раз. Сужение денежной базы может быть одной из причин стойкости российского рубля, которая обращает на себя внимание в последнее время.

Рублю сегодня не помогли итоги аукционов Минфина по размещению ОФЗ. Перед мартовскими каникулами фактор предстоящих выходных вынуждает инвесторов выходить из позиций: пока Россия будет отдыхать, в мировой экономике произойдут важные события, от заседания ЕЦБ до американской статистики по рынку занятости. Все это рынок будет отыгрывать только в будущий понедельник.



