Продажи автомобилей в РФ в феврале: по-прежнему высокие темпы роста

Объем продаж за январь–февраль составил 235 641 единиц, увеличившись на 27,5% г/г. По мнению наших экономистов, позитивный тренд на авторынке отражает улучшение потребительского спроса в целом. Хотя в ближайшие несколько месяцев рост продаж автомобилей, вероятно, несколько замедлится ввиду эффекта высокой базы (восстановление на авторынке началось в марте 2017 г.), сильное начало года, тем не менее, позволят ожидать, что в целом за год рост будет измеряться двузначными цифрами (по нашим оценкам, он составит 11% г/г). Объем продаж автомобилей марки Lada производства АвтоВАЗа в феврале вырос на 37% г/г (+33% с начала года), что обеспечило данному бренду лидирующие позиции на рынке (20,6% рынка в феврале и 20,5% за 2м18). В то же время динамика продаж внедорожников УАЗ (Sollers) преподнесла неприятный сюрприз: их объем сократился на 24% г/г в феврале и на 12% г/г с начала года.

Основной вклад в восстановление авторынка в феврале опять внес сегмент бюджетных автомобилей, в то время как динамика премиум-сегмента осталась неоднородной. В пятерке лидеров первое место заняла Lada с долей рынка 20,6%, в феврале увеличившая продажи на 37% г/г, за которой следуют KIA (13,4%; +44% г/г), Hyundai (10,1%; +43% г/г), Renault (8,5%; +17% г/г) и VW (5,3%; +11% г/г). Среди премиум-брендов выросли продажи BMW (+12 г/г), Mercedes (+8% г/г) и Porsche (+1% г/г) при одновременном сокращении продаж Land Rover (−6% г/г), Audi (−11% г/г), Jaguar (−20% г/г), Volvo (−22% г/г), Infinity (−24% г/г) и Lexus (−27% г/г).

Наши экономисты расценивают восстановление автопродаж как признак улучшения перспектив потребительского спроса в целом. По итогам недавнего опроса, проведенного Банком России, 26% респондентов сочли текущие условия благоприятными для совершения крупных покупок – рекордный показатель за период после рецессии 2014–2015 гг. Мы полагаем, что росту уверенности потребителей способствуют стабильная ситуация на рынке труда, в том числе восстановление реальных зарплат в частном и государственном секторах – как текущее (+6,2% г/г в феврале), так и ожидаемое.

Несмотря на общий позитивный тренд в секторе, продажи внедорожников УАЗ производства Sollers в феврале сократились на 24% г/г, что стало неприятным сюрпризом. Как следствие, прирост продаж данного бренда за период с начала года также стал отрицательным. Насколько мы понимаем, сворачивание программ господдержки помешало компании улучшить корпоративные продажи своей продукции. В качестве позитивного момента отметим, что динамика продаж автомобилей марки Ford, выпускаемых СП Ford Sollers, продолжила улучшаться: их объем увеличился на 50% г/г в феврале и на 45% с начала года. Тем не менее в абсолютном выражении продажи Ford (7 566 единиц в январе–феврале и 50 360 единиц за 2017 г.) остаются небольшими по сравнению с суммарной производственной мощностью трех заводов, принадлежащих СП (350 000 единиц в год).

Среди других российских производителей отметим ГАЗ, увеличивший производство легкого коммерческого транспорта на 20% г/г в феврале и на 16% г/г – с начала года.