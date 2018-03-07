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Трамп – жесткий переговорщик


Рынки
Тимур Турлов
Тимур Турлов
генеральный директор ИК "Фридом Финанс"
 
Дональд Трамп продолжает гнуть свою линию в вопросе с импортными пошлинами. Другое дело, что, предупреждая об их введении, он, вероятно, преследует цель заставить партнеров пересмотреть торговые соглашения с США. И очень может быть, что президент добьется своего, потому что для Канады и Мексики пошлины на поставки стали и алюминия крайне невыгодны.

Бурная реакция на заявление Трампа европейцев также говорит о том, что целесообразнее обсудить дальнейшее взаимодействие за столом переговоров, чем затевать торговые войны. Пример ситуации с членством в НАФТА, из которой Трамп планировал выйти, но позже передумал, говорит о том, что и анонсированные им пошлины могут быть не введены. Инвесторам придется в ближайшее время жить в условиях неопределенности по этому вопросу, что будет причиной роста волатильности.

Реакция рынка на выступление главы ФРС Джерома Пауэлла в Конгрессе говорит о том, что до середины марта, когда состоится важное заседание регулятора, динамика на фондовых площадках останется неопределенной. Участников торгов не удовлетворили комментарии главы Федрезерва относительно неизменности его политики. После выступления Пауэлла рынок увеличил вероятность четырех повышений ставки в этом году, что вызвало активизацию продавцов. После заседания ФРС 21 марта информации о планах регулятора станет больше, также выйдет его экономический прогноз. Если до этого момента дополнительных признаков ускорения инфляции не появится, повышение ставки будет сопровождаться и ростом фондового рынка. Восходящий тренд окажется под вопросом, если импортные пошлины на сталь и алюминий все же будут введены, так как рост цен может стимулировать более активное ужесточение денежно-кредитной политики ФРС. 

В этом свете все более важным становится вопрос правильного выбора акций для покупки. Считаю, что представители технологического сектора по-прежнему будут сильнее рынка. Причем внимания заслуживают не только наиболее крупные компании, но и те, что не входят в индексы, например Twitter или Snap. Среди гигантов я бы выделил Apple, Microsoft, Intel, NVIDIA, Micron. Все они обладают существенным потенциалом роста, а многие негативные для рынка в целом факторы для их котировок остаются незаметными, что говорит о высокой устойчивости данных акций к спадам на бирже.

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