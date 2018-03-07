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Не время покупать акции ВТБ


Рынки
Елена Кожухова
Елена Кожухова
аналитик компании "Велес Брокер"
 
К середине торгового дня среды российские фондовые индексы находились на отрицательной территории. Индекс Мосбиржи к 14.35 мск упал на 1,32% до 2272,94 пункта, а индекс РТС снизился на 1,85% до 1257,73 пункта.

Рубль к середине дня ослаб против доллара и евро ввиду уменьшения склонности инвесторов к риску. Доллар приближается к отметке 57 руб, а евро – к уровню 71 руб. 

В лидерах роста пребывали бумаги “Энел Россия” (+2,94%) и котировки ВТБ (+0,72%). В лидерах падения были акции “РусГидро” (-2,81%) и бумаги “Новатэка” (-2,81%). Акции ВТБ уже не первый день подряд пытаются удержаться выше поддержки 5,25 коп. На данный момент имеет смысл сохранять “длинные” позиции по бумагам в расчете на их возвращение в район 5,50 коп. Открывать новые позиции от текущих уровней, однако, было бы опасно ввиду близости бумаг к зоне перекупленности и общей неуверенности “быков”.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах , могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ". Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

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