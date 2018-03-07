Не время покупать акции ВТБ

Рубль к середине дня ослаб против доллара и евро ввиду уменьшения склонности инвесторов к риску. Доллар приближается к отметке 57 руб, а евро – к уровню 71 руб.

В лидерах роста пребывали бумаги “Энел Россия” (+2,94%) и котировки ВТБ (+0,72%). В лидерах падения были акции “РусГидро” (-2,81%) и бумаги “Новатэка” (-2,81%). Акции ВТБ уже не первый день подряд пытаются удержаться выше поддержки 5,25 коп. На данный момент имеет смысл сохранять “длинные” позиции по бумагам в расчете на их возвращение в район 5,50 коп. Открывать новые позиции от текущих уровней, однако, было бы опасно ввиду близости бумаг к зоне перекупленности и общей неуверенности “быков”.