Российский рынок засел глубоко в минусе

Сбербанк (-1,23%) увеличил чистую прибыль по РСБУ в январе-феврале на 23,4% до 129,1 млрд рублей. Стоит отметить, что темпы роста прибыли замедлились. Впрочем, в феврале динамика роста была на уровне 36,6%, или 63,8 млрд рублей. «Юнипро» (-1,17%) увеличила прибыль по МСФО в 2017 году в 6,5 раза до 33,6 млрд рублей при снижении выручки на 2%. Большинство бумаг металлургов также находилось под давлением из-за опасений ущерба от заградительных пошлин в США: «Северсталь» (-0,99%), «НЛМК» (-1,07%), «РУСАЛ» (-3,53%). В остальном, можно говорить, что российские участники торгов готовились к длинным непредсказуемым выходным: «Газпром» (-2,17%), «Роснефть» (-1,74%), «ЛУКОЙЛ» (-1,14%). В лидерах роста и падения также отметились «ЭНЕЛ Россия» (+2,37%), «Акрон» (+0,88%), «ТМК» (+0,63%), «ВТБ» (+0,55%), а также «НОВАТЭК» (-2,96%), «Русгидро» (-2,92%), Московская биржа (-2,68%), «Интер РАО» (-2,28%). Следующим уровнем поддержки для индекса МосБиржи является отметка 2250 п. Если она будет пройдена то перспектива дальнейшего снижения будет весьма высокой. Впрочем, грядущие длинные выходные могут как принести потери, так и позитивные сигналы. Поэтому технический спор «быков» и «медведей», скорее всего, будет перенесён на следующую неделю.

Рубль начинал день с умеренного ослабления, но затем не смог сопротивляться внешнему негативу и дешевеющей нефти. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3715 рублей. Однодневная ставка MosPrime снизилась до 7,55%, недельная выросла до 7,58%, а месячная снизилась до 7,52%. Минфин РФ проводит в среду аукционы ОФЗ. На первом из них инвесторам были предложены ОФЗ с постоянным купонным доходом выпуска 26224 с погашением 23 мая 2029 года. Удалось реализовать весь выпуск при спросе 53,717 млрд рублей и средневзвешенной доходности 7,13%. В целом аукцион стоит признать успешным, хотя можно было ожидать чуть более высокого спроса. В среду сырьевые валюты преимущественно укреплялись против доллара США, но у них отсутствовало обременение в виде длинных выходных. Поэтому снижение аппетитов к рискам в рубле носит локальный характер. Нефть в районе $65 за баррель Brent пока не способствует каким-то распродажам, тем более что укрепление доллара на глобальном рынке вновь затормозилось.

Ситуация перед стартом торгов в США достаточно негативная. Фьючерс на S&P 500 снижался на 0,75%, хотя ранее терял более 1%. Ситуация осложняется тем, что слухи в прессе о повышении пошлин для китайских товаров могут подтвердиться, а это именно то, о чем предупреждал Пекин. Если США продолжат играть в торговые войны, то также могут оказаться в окружении торговых барьеров. Российский рынок в этой истории особого участия не принимает, но негатив может коснуться и его индексов. Поэтому перед длинными выходными преобладают продажи, а не покупки.