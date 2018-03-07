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Инвесторы не спешат вкладываться в золото на фоне общего пессимизма


Commodities / Рынки
Оксана Лукичева
Оксана Лукичева
аналитик компании "Открытие Брокер"
 
Рынки драгоценных металлов сегодня снижаются под влиянием всеобщего пессимизма и стабильного курса доллара США.

Цены на платиноиды снижаются в корреляции с падением на фондовом рынке.

Глава ФРБ Далласа Р. Каплан заявил о том, что ожидает три повышения ставки в текущем году и рассчитывает на повышение ставки в ближайшее время. Если же инфляция начнёт проявляться сильнее, то ФРС может применить и более агрессивный подход. Данная риторика оказывает негативное влияние на рынки драгоценных металлов.

Запасы в серебряных ETF-фондах понизились, запасы в остальных фондах драгоценных металлов подросли. По данным WGC, совокупные запасы в обеспеченных золотом ETF-фондах в феврале 2018 г. сократились на 5,1 тонны к уровню января 2018 г.

Прирост запасов происходил в азиатских фондах (прибавили 7,9 тонны), отток запасов происходил в американских (снизили запасы на 5,1 тонны) и европейских (снизили запасы на 7,3 тонны) фондах.

Наибольший приток запасов произошёл в Bosera Gold Exchange Traded Open-End Fund ETF (Китай) и Xtrackers Physical Gold ETC EUR (Германия), наибольший отток запасов наблюдался в SPDR® Gold Shares. Приток золота в запасы китайских ETF-фондов провоцируется ослаблением курса юаня, волатильностью на фондовом рынке и общей политической нестабильностью в регионе. Европейские фонды получают поддержку от общего низкого уровня процентных ставок.

Цены на драгоценные металлы в Шанхае на SGE понизились, объёмы торгов упали, курс юаня к доллару США укрепился.

Цены на золото восстановились к уровню 1340$ под влиянием небольшого ослабления курса доллара США и роста неопределенности в экономике по причине разворачивания торговых войн, после чего показывают небольшую коррекцию вниз. Физический спрос в Азии поддерживает цены.

Ближайшими уровнями поддержки в золоте являются $1323-1285, уровни сопротивления – $1343-1365.

Цены на серебро в корреляции с рынком золота повышались к уровню $16,88, после чего опустились к уровню $16,7. Отношение золота к серебру составляет 79,65 пункта. Отношение платины к серебру составляет 57,73 пункта.

Ближайшие уровни поддержки в серебре – $16,47-16,10, уровни сопротивления – $16,88-17,0.

Цены на платину в корреляции с рынком золота после роста к уровню $974 понизились к уровню $964. Спред между золотом и платиной составляет $365/унция. Спред между платиной и палладием сузился до $16,8/унция.

Ближайшие уровни поддержки в платине – $960-949, уровни сопротивления – $974-1001.

Рынок палладия вырастал к уровню $987, после чего цены понизились к уровню $696 в корреляции со слабостью на фондовом рынке.

Ближайшие уровни поддержки в палладии – $957-939, уровни сопротивления – $987-1001.

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