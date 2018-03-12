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Дилемма для рубля, все внимание на нефть


Рынки / Валюта
Владислав Антонов
Владислав Антонов
аналитик компании "Альпари"
 
В пятницу, 9 марта, торги по курсу рубля завершились ростом. К доллару он вырос на 0,13%, до 56,66 руб., к евро – на 1,07%, до 69,75 руб.

Торговые объемы были очень низкими. 

В четверг на прошлой неделе, в день празднования 8 марта, Московская биржа не работала. В пятницу, 9 марта, торги на внутреннем валютном рынке открылись незначительным ростом по рублёвым парам. Они торговались в боковом тренде до выхода отчета по американскому рынку труда. 

На сильных данных доллар США укрепился ко всем основным валютам, но к закрытию торгов растерял всю прибыль, поскольку трейдеры сконцентрировались на слабых темпах роста зарплат, которые для ФРС являются важным индикатором при принято решения по повышению процентной ставки.

Дополнительную поддержку рубль получил от дорожающей нефти. Нефть марки Brent с поставкой в мае 2018 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне повысилась на 2,95%, до $65,49 за баррель. Её росту и увеличению интереса участников рынка к рисковым активам способствовала новость о том, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын готов встретиться с американским президентом Дональдом Трампом.

В понедельник, 12 марта, доллар на торгах в Азии торгуется в минусе ко всем основным валютам. Бочка Brent стоит $65,51. По нефти на четырёхчасовом периоде формируется разворотная модель для роста котировок. Чтобы она сработала, покупателям нужно закрепиться выше $66,40 за баррель. 

Если цена на Brent превысит $66,40, то курс доллара вернется к значениям в границах 56,00-56,20 руб. Если по нефти начнется нисходящая коррекция, после которой цена вернется к уровню $60,90, то рубль подешевеет к доллару до отметки 57 руб. за «американца». Для пары евро/рубль сохраняется ценовой диапазон в границах 69,57 – 70,91 руб. за евро.

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