Сверхмягкая монетарная политика мировых ЦБ позволяет игрокам игнорировать негативный фон

Сверхмягкая монетарная политика ведущий мировых Цетробанков по-прежнему продолжает предоставлять доступ игрокам к дешевой ликвидности, позволяя им выкупать бумаги на коррекциях, игнорируя негативный новостной фон. И несмотря на сильный провал фондовых рынков в феврале, который еще раз подтвердил биржевую поговорку, о том, что деревья не растут до небес, основным лозунгом участников торгов в текущей ситуации остается: "Покупай, подешевело".

По итогам прошедшей торговой сессии индекс широкого рынка S&P 500 закрылся на отметке 2786,57 пунктов, прибавив 1,74%, промышленный индекс Dow Jones вырос на 1,77%. Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла на четыре пункта - до 2,89 процента, показав самый большой прирост за неделю.

Нефтяные котировки в пятницу прибавили 2,69%, закрывшись на отметке $65,57 на фоне прогноза аналитиков Goldman Sachs в отношении спроса на нефть, который в 2018 году составит порядка 1.85 млн баррелей в сутки, а мировые запасы в третьем квартале могут снизится ниже пяти летнего значения. В свою очередь вышедшие данные по буровой активности от нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, показавшие снижение нефтяных вышек на четыре единицы, добавили позитива под занавес торгов.

В текущей ситуации локальными поддержками Brent по-прежнему выступают отметки $65 и $64,50, основная находится на уровне $63. Сопротивления расположены на $66,10 и $67,20.

Индекс МосБиржи на прошедших торгах закрылся на отметке 2311,69 п., прибавив 0,89%. На данный момент поддержка в индикаторе расположена на уровне 2290 п, закрепление под которым даст сигнал на продажу. Ближайшие сопротивления находятся на отметках 2325 п. и 2350 п.

В текущей ситуации локальными поддержками во фьючерсе на индекс РТС выступают отметки 128000 п. и 127500 п., при проходе последней инструмент может снова снизиться к уровню 125000 п. Сопротивления расположены на 128250 и 130000 п.

Рубль по итогам прошедшей торговой сессии закрылся на отметке 56,66, прибавив 0,22% по отношению к доллару США на фоне роста нефтяных котировок и ослабления американской валюты на глобальном рынке.

На данном этапе сопротивлением в паре выступает отметка 56,80, локальные поддержки расположены на 56,40 и 56.