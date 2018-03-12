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Мнения аналитиков

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Позитив на внешних рынках позволяет рассчитывать на рост котировок на старте торгов в РФ


Рынки
Андрей Кочетков
Андрей Кочетков
аналитик компании "Открытие Брокер"
 
Российский рынок смог воспользоваться позитивной внешней ситуацией, чтобы завершить предыдущую неделю приростом.

Некоторая слабость рынка перед длинными выходными была вполне объяснима, но, похоже, что пессимисты проявили излишнюю бдительность.

В начале недели можно ждать повышения индексов благодаря дорогой нефти и роста на внешних площадках.

Рубль также может усилить свои позиции. К тому же стоит помнить, что с 7 марта Минфин существенно сократил покупки валюты.

Ориентиром для индекса МосБиржи будет выступать отметка 2350 пунктов.

С другой стороны, британский скандал по поводу отравления очередного шпиона набирает силу, а Лондон грозит все новыми неприятностями для Москвы. Однако, как мы уже неоднократно сообщали ранее, подобное давление на РФ и предупреждения по поводу капиталов российских бизнесменов могут сыграть позитивную роль в стимулировании возвращения средств под отечественную юрисдикцию.

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