Денежный рынок: ставки двигались вниз на фоне начала нового периода усреднения

В среду ставки денежного рынка двигались вниз, поскольку с началом очередного периода усреднения спрос на ликвидность снизился.

Средневзвешенная стоимость однодневного валютного свопа составила 6,41% (–36 бп), а закрытие произошло на отметке 6,38%. Кривая NDF сместилась вниз на 8–11 бп, а ставки кросс-валютных свопов опустились в среднем на 4–6 бп. Ставки процентных свопов снизились на 3–5 бп. В коротких рублевых ставках наблюдалась аналогичная картина: средняя ставка однодневного репо под залог ОФЗ опустилась примерно на 40 бп, до 6,6%, при этом некоторые бумаги, в частности, ОФЗ-26211, торговались на уровне 5,0%. Согласно последним доступным данным, RUONIA во вторник составила 7,11% (–14%). С началом нового периода усреднения баланс корреспондентских счетов опустился до 1,5 трлн руб., тогда как объем средств на депозитах в ЦБ вырос до 3,2 трлн руб.

Завтра Банк России проведет очередной аукцион КОБР сроком обращения 3 месяца (до 16 июня) на сумму 500 млрд руб. В настоящий момент общий объем КОБР в обращении составляет 756 млрд руб. На этой неделе Федеральное казначейство проведет четыре депозитных аукциона, один из которых номинирован в долларах (состоится в четверг; всего будет предложено 1,0 млрд долл. на 12 дней, минимальная ставка – 1,4%).

На следующей неделе стартует очередной период налоговых выплат, в связи с чем давление на денежном рынке может возрасти. Мы полагаем, что ЦБ снизит лимиты на депозитных аукционах, способствуя формированию свободных резервов в системе. В целом мы ожидаем, что однодневные рублевые ставки останутся на 30–40 бп ниже ключевой ставки, тогда как однодневный базис продолжит держаться выше –50 бп. Между тем следующее заседание Банка России по денежно-кредитной политике назначено на следующую пятницу: по нашим оценкам, в ставках NDF уже в полной мере учтен сценарий снижения ключевой ставки на 25 бп и более, поэтому цены, на наш взгляд, будут более чувствительны к потенциальной волатильности базиса.