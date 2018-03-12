Мировой ВВП в 2018 году вырастет на 3,8%

Наши коллеги продолжают видеть благоприятные экономические расклады в большинстве регионов мира, по крайней мере, на краткосрочную перспективу: прирост мирового ВВП прогнозируется на уровне 3.8% в 2018 году (против 3.7% в 2017 году).

В качестве основной угрозы для мировой экономики сейчас рассматриваются растущие риски протекционизма / торговых войн. Не менее интересный вопрос – насколько быстро экономическим агентам удастся приспособиться к ожидаемому замедлению роста в США на горизонте 2-3 лет (прогноз SG: прирост американского ВВП в 0.5% к 2020 году), равно как и к дальнейшему ужесточению монетарной политики ключевых регуляторов (прогноз SG: доходность UST’10 и Bunds’10 в 3.00% и 1.05% на конец 2018 года, соответственно).