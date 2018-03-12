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В ближайшие месяцы евро продолжит оставаться в диапазоне $1,22-1,25


Рынки / Валюта
Татьяна Евдокимова
Татьяна Евдокимова
аналитик Nordea Bank
 
Пара EURUSD торгуется в районе отметок 1.23 после заседания ЕЦБ

Из пресс-релиза ЕЦБ по итогам заседания был удален параграф про возможность расширения программы покупки активов в случае отклонения инфляции от целевых значений. В этом и заключалось изменение риторики ЕЦБ, о котором Драги предупреждал ранее. Поскольку рынки уже давно не ожидали возможности увеличения покупок в рамках текущей программы, такое изменение риторики вряд ли можно назвать существенным. Рынки ожидали большего, поэтому по итогам заседания, как мы и предполагали в нашем Nordaily от 6 марта, европейская валюта ослабла.

В перспективе нескольких месяцев рынки, существенно забежавшие вперед в своих оценках скорости повышения ставок в ЕС, будут корректировать свои ожидания в пользу более медленного повышения ставок. На этом фоне в ближайшие месяцы евро продолжит оставаться в диапазоне 1.22-1.25, а явный тренд на укрепление, наблюдавшийся в апреле – августе 2017 года и ноябре 2017 – январе 2018 года приостановится. На текущей неделе важными событиями для пары станет публикация статистики по инфляции в США (вторник) и по розничным продажам в США (среда). Потенциально обе публикации способны поддержать доллар на текущей неделе, обеспечив движение ниже отметки 1.23.

Рубль остается на комфортных уровнях благодаря восстановившейся нефти

Восстановление нефти до отметок выше 65 долл./бар. оказало поддержку российской валюте, позволив ей отыграть позиции, утраченные в первой половине прошлой недели. Из ближайших событий, способных оказать влияние на российскую валюту, следует отметить приближающееся заседание ФРС (21 марта), которое в случае ужесточения риторики способно спровоцировать давление на валюты развивающихся стран. Потенциальное давление на рубль от этих факторов будет частично компенсироваться постепенным ростом спроса на российскую валюту в преддверии налоговых выплат и размещений ОФЗ перед заседанием ЦБ в конце следующей недели. В этих условиях существуют риски движения рубля выше отметок 57 в паре с долларом и 70 в паре с евро.

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