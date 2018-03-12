FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Sollers: рекомендация понижена до "держать"


Рынки
Силуэты
Аналитики ВТБ Капитал
 
Несмотря на общее восстановление российского авторынка, показатели продаж Sollers за 2017 г. выглядели слабо, и в начале этого года ситуация существенно не улучшилась.

Учитывая небольшую вероятность выплаты дивидендов за 2017 г., практически не остается факторов, способных поддержать рост котировок компании в краткосрочной перспективе, а если восстановление продаж и произойдет, то, скорее всего, не раньше 2п18. Исходя из этих соображений мы понизили оценку прогнозной цены акций на 12-месячном горизонте на 10%, до 720 руб., что предполагает полную доходность на уровне 14%. Рекомендацию в отношении акций Sollers мы понизили с Покупать до Держать. 

Слабая динамика продаж. В 2017 г. российский авторынок заметно восстановился: по сравнению с предыдущим годом продажи легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта выросли на 12%. В то же время объем продаж Sollers (с учетом экспорта) снизился на 9% г/г. В начале 2018 г. ситуация пока не улучшилась – так, продажи внедорожников УАЗ в России в январе–феврале сократились на 12% г/г, при том что совокупный объем продаж в целом по рынку, согласно данным АЕБ, за тот же период повысился на 27,5% г/г. Исходя из небольшого сокращения внутренних продаж и определенного дальнейшего роста экспорта компании, мы ожидаем, что в 2018 г. суммарные продажи Sollers останутся на уровне прошлого года. При этом в ближайшие несколько месяцев динамика внутренних продаж, вероятно, улучшится, но основной рост, как мы полагаем, придется на второе полугодие.

Дивидендов за 2017 г., скорее всего, не будет. В качестве минимального условия для выплаты дивидендов в этом году Sollers подтвердила соотношение чистый долг/EBITDA на уровне 1,0x. Учитывая сравнительно слабые показатели продаж за 2017 г., данный критерий, судя по всему, выполнен не был (по нашим оценкам, коэффициент чистой долговой нагрузки составил 1,9x). Таким образом, на выплату дивидендов за 2017 г. рассчитывать едва ли приходится.

Ford Sollers: признаки улучшения, но говорить о заметном прогрессе пока рано. В 2017 г. продажи СП Ford Sollers выросли на 18% г/г, до 50 360 единиц, а в январе–феврале – на 45% г/г, до 7 566 единиц. Тем не менее в абсолютных цифрах результаты СП выглядят слабыми по сравнению с суммарной производственной мощностью трех его заводов (350 тыс. единиц в год). На наш взгляд, велика вероятность, что на операционном уровне СП останется убыточным. Стоимость доли Sollers в СП фактически не будет влиять на оценку компании до 2019 г. или дольше, пока компания не примет решение, реализовать ли ей опцион по продаже своей доли в СП на сумму 135 млн долл. или подписать новое соглашение о партнерстве.

Пересмотр прогнозов. Мы понизили прогноз выручки и EBITDA Sollers за 2017–2021 гг. на 7–18% и 8–20% соответственно. Мы также полагаем, что добиться прорыва в динамике продаж компании будет сложно до запуска в производство новой модели автомобиля, предварительно запланированного на 2020 г.

Оценка и риски. Наша оценка прогнозной цены акций Sollers на 12-месячном горизонте, рассчитанная в рамках модели ДДП (720 руб., средневзвешенная стоимость капитала 16,1%, темпы роста в постпрогнозный период 4%), соответствует полной доходности в 14%. С точки зрения прогнозного коэффициента EV/EBITDA за 2018–2019 гг. (4,2–4,7x) оценка акций компании выглядит достаточно невысокой, но мы полагаем, что это отражает ограниченный потенциал роста в ближайшем будущем и среднесрочной перспективе. Основные риски с точки зрения инвестиционной привлекательности Sollers включают макроэкономическую ситуацию, уровень конкуренции, господдержку отрасли и способность компании модернизировать линейку УАЗ.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах , могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ". Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ