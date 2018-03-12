Платина станет одним из лучших драгметаллов для инвестиций в 2018 году

Предложение сокращается, а спрос остаётся устойчивым. Эти перспективные факторы, в сочетании с повышенной глобальной неопределённостью и лучшими перспективами экономического роста, означают, что макроэкономические условия становятся всё более благоприятными для платинового рынка.

Важность Китая для платины особенно подчёркивается в сегодняшнем докладе. Заключительный квартал 2017 года подтвердил, что спрос на ювелирные изделия в стране улучшается. Мы ожидаем, что эта тенденция сохранится и в 2018 году и будет постоянно расти и в других регионах.

Сегодняшний отчёт показывает, что спрос и предложение платины будут близки к балансу в 2018 году, возвращая рынок практически к равновесию (профицит предложения составит только 25 тыс. унций относительно 250 тыс. унций в 2017 году). Согласно нашим прогнозам, мировое предложение платины составит 7815 тыс. унций в 2018 году, что на 2% меньше, чем в 2017 году, несмотря на ожидаемый рост вторичной переработки на 60 тыс. унций до 1965 тыс. унций.

Ожидается, что общий объём добычи в 2018 году сократится на 4% до 5850 тыс. унций, главным образом из-за сокращения объёмов добычи в Южной Африке после закрытий некоторых шахт в 2017 году и снижения добычи в России.

При этом мировой спрос на платину в 2018 году вырастет незначительно - до 7790 тыс. унций, так как восстановление промышленного спроса и увеличение спроса на ювелирные изделия лишь немного перевесит снижение спроса на дизельные автомобили и несколько более низкий инвестиционный спрос. Инвестиционный спрос будет поддержан покупками инвесторов, желающих сохранить активы в период нестабильности.

Согласно нашим наблюдениям, последнее время платина сильнее других металлов откатилась от своих локальных максимумов и сейчас готова продолжить рост. В пользу этой перспективе играет ослабление индекса доллара, вызванное отчетом по занятости, а также риск так называемой "торговой войны".

Можно с уверенностью сказать, что в этом году платина был лучшим по доходности драгметаллом. На этом фоне мы считаем, что платина продолжит свой рост, начавшийся в середине декабря, пробив вверх ценовой уровень $900. Тем самым, график возвращается в широкий боковой диапазон $890-1025, выход из которого позволит цене на фьючерс драгметалла от нынешнего уровня $940-960 подняться до отметок $1050-1060 к концу текущего года.