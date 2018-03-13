Рынки сосредоточились на данных по инфляции в США

Индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 0,13%, закрывшись на отметке 2783,02 пунктов, Dow Jones потерял 0,62%, высокотехнологичный NASDAQ вырос на 0,36%, обновив исторический максимум.

Доходность 10-летних Treasuries снизилась на два базисных пункта до 2,86%, продолжая оставаться вблизи многолетних максимумов на фоне рекордных за последние четыре года размещений облигаций Казначейством США.

Рынки на время отодвинули в сторону риски, связанные с началом торговых войн, и сосредоточили свое внимание на статистике по инфляции, которую в принятии решения по процентной ставки отслеживает ФРС. Данные за февраль будет опубликованы сегодня в 15.30 мск.

Нефтяные котировки в пятницу снизились на 0,95%, закрывшись на отметке $64,95 на фоне прогноза от Минэнерго США, в соответствии с которым добыча сланцевой нефти в стране в апреле может вырасти на 131 тысячу баррелей в сутки и составить 6,954 миллиона баррелей по сравнению с мартовскими показателями.

В текущей ситуации локальными поддержками Brent выступают отметки $64,5 и $64, основная находится на уровне $63. Сопротивления расположены на $65 и $66,10.

Сегодня в 23.30 мск. будут опубликованы данные от API, которые определят направление движения цены "черного золота" в первой половине торговой сессии в среду. Эксперты ожидают роста запасов сырой нефти в США на 1,5 миллиона баррелей.

Индекс МосБиржи на прошедших торгах закрылся на отметке 2318,01 п., прибавив 0,27%. На данный момент поддержка в индикаторе расположена на уровне 2300 п, закрепление под которым даст сигнал на продажу. Ближайшие сопротивления по-прежнему находятся на отметках 2325 п. и 2350 п.

В текущей ситуации поддержкой во фьючерсе на индекс РТС выступает уровень 128000 п., при проходе которого инструмент может потерять порядка 2000 пунктов. Сопротивления расположены на 129000 и 130000 п.

Рубль по итогам прошедшей торговой сессии закрылся на отметке 56,88, потеряв 0,38% по отношению к доллару США на фоне снижения цен на эталонный сорт Brent и смешанной динамики на валютных и фондовых мировых площадках.

На данном этапе сопротивлением в паре выступает уровень 57, при проходе которого рубль может потерять еще 40-50 копеек. Локальные поддержки расположены на отметках 56,50 и 56.

В ближайшие два дня курс национальной валюты в моменте больше будет реагировать на изменения нефтяных котировок, которые определятся с направлением движения после публикаций данных по запасам нефти от API и Минэнерго США.